Auxerre - Clermont : un nul et puis s'en va, retour sur les temps forts du match

Le Clermont Foot a dominé de manière stérile : au terme de ce match, la possession de balle est à l’avantage des Clermontois (46%-54%), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 4 tirs cadrés et le score est finalement resté de parité (1-1).

90ᵉ. Voilà un coup franc très dangereux pour les Auxerrois alors que le score est toujours de parité ! Marc Bollengier a sifflé ce 13e coup de pied arrêté en faveur du Clermont Foot à quelques encablures du but. Nous jouons le dernier quart d'heure de jeu au Stade de l'Abbé-Deschamps.

16:38 - Un coup franc va permettre à l'AJ Auxerre d'écarter le danger

83ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Auxerrois qui se trouvaient assiégés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le Clermont Foot inscrire un but à l'issue de cette occasion. On se dirige donc vers un nul alors qu'on joue les tout derniers instants de cette partie.