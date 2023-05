Troyes - PSG : l'ESTAC Troyes passe à côté, le résumé du match

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Paris Saint-Germain. A l’issue de ce duel, la possession de balle s’affiche indiscutablement en sa faveur (68% contre 32% pour ESTAC Troyes), les Parisiens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 11 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour ESTAC Troyes, et l’emportent donc logiquement (1-3) dans cette rencontre de Ligue 1 .

Les Parisiens font trembler les filets au Stade de l'Aube. On en est donc à 1 à 3 dans cette rencontre.

22:16 - On respire du côté de l'ESTAC Troyes

74ᵉ. Ruddy Buquet siffle un coup franc en faveur des Troyens qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Paris Saint-Germain inscrire un nouveau but à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être frappé dans quelques instants dans cette 2e période.