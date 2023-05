Real - Manchester City : un nul et du suspense, le résumé du match

Real - Manchester City. Au terme d'une demi-finale équilibrée, Madrilènes et Citizens ne sont pas parvenus à se départager, De Bruyne ayant répondu à Vinicius. Le match retour à Manchester dans huit jours promet d'être électrique.

En direct

23:10 - Grealish : "Le résultat est juste" "C'était difficile de regagner les vestiaires en étant menés 0-1 mais nous avons réagi brillamment et nous avons réussi à égaliser grâce à Kevin (De Bruyne). Je pense que le résultat est juste et nous retournons à l'Etihad en bonne position", s'est exprimé au micro de Canal+ Jack Grealish.

23:05 - Camavinga : "Nous irons gagner là-bas" "Ce n'est pas un mauvais résultat. Certes, nous ne sommes pas repartis avec la victoire mais je pense que c'est un très bon début face à Manchester City et nous irons gagner là-bas", a déclaré au micro de Canal+ Eduardo Camavinga auteur d'un match plein dans son couloir gauche et récompensé d'une passe décisive pour Vinicus.

23:00 - Bernabeu ne lui a pas été fatal En accrochant le nul au Santiago-Bernabeu, Manchester City a conservé ses chances de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Ce n'était pas si évident pour les Mancuniens qui avaient jusque-là perdu 3 fois lors de leurs quatre venues dans l'antre madrilène.

22:53 - Real et Manchester City n'ont pas réussi à se départager (1-1) Au bout d'une demi-finale aller pleine de tension, le Real Madrid et Manchester City se quittent dos à dos (1-1). Dominés lors du premier acte, les Madrilènes ont su faire bloc et trouver la faille sur leur unique opportunité par Vinicius, auteur d'une frappe limpide. Enhardis, ils ont poussé au retour des vestiaires pour faire la différence mais ont raté le coche et se sont faits reprendre sur un coup de canon de De Bruyne. Tout se jouera dans 8 jours à l'Etihad Stadium.

22:52 - Camavinga ne passe pas Vinicius a encore des jambes et décroche pour ouvrir l'espace où il met le ballon pour Camavinga. Le latéral madrilène percute, repique intérieur et enchaîne d'une frappe du droit à ras de terre. Walker met son pied pour empêcher le tir d'atteindre le but.

22:51 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City.

22:50 - Coup de canon de Tchouaméni Sur un centre venu de la gauche, Benzema remise intelligemment à ras de terre pour Tchouaméni. A 20 mètres, l'ancien bordelais arme du droit une frappe lourde qui oblige Ederson à sortir une parade main gauche pour éviter au ballon de finir près de sa lucarne.

22:48 - Rüdiger coupe le contre Grealish prend le dessus à la course avec son défenseur et pousse son action dans le camp madrilène au milieu de trois adversaires. Il veut donner dans l'espace à Haaland qui a fait l'appel à gauche mais sa passe est interceptée par le tacle de Rüdiger qui harangue les siens.

22:47 - Deux actions pour rien Le coup franc madrilène, à l'angle gauche de la surface anglaise est envoyée au second poteau où une tête adverse dévie en corner. Ce dernier n'apporte rien de plus aux Madrilènes.

22:45 - Coup franc dangereux pour le Real Passe verticale de Rüdiger vers Modric à la lisière de la surface. Le Croate bute sur Haaland mais le ballon rebondit vers la gauche où Vinicius met son pied juste avant le dégagement de Bernardo Silva et vient gratter une à moins de 20 mètres. Carton jaune pour le Portugais.

22:44 - Tchouaméni sur la pelouse Nouveau changement pour le Real Madrid avec l'entrée de Tchouaméni à la 84e minute. Il remplace Kroos dans l'entrejeu.

22:43 - Sans rythme Les joueurs de Manchester City ont remis le pied sur le ballon et font tourner sans vraiment donner l'impression de vouloir attaquer. Il n'y a plus aucun rythme et le public du Santiago-Bernabeu siffle face à ce spectacle.

22:42 - Premier changement pour le Real Madrid Il aura fallu attendre la 80e minute pour assister au premier remplacement dans cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. Rodrygo est renvoyé sur le banc par Carlo Ancelotti qui lance sur la pelouse Marco Asensio.

22:40 - Jaune pour Camavinga Après un mauvais contrôle, Camavinga veut se rattraper mais se jette la jambe droite en avant et met une semelle sur le pied de Rodri. Carton jaune pour le latéral gauche du Real Madrid.

22:38 - Ederson s'interpose devant Benzema Sur un coup franc excentré à gauche, Kroos dépose un ballon magnifique au second poteau. Stones est battu et Benzema peut piquer une tête puissante. Sur sa ligne Ederson réalise un arrêt parfait.

22:34 - Rüdiger écarte de la tête A 20 mètres sur la droite, De Bruyne enroule un centre avec son pied droit. Rüdiger est bien placé devant Haaland et se jette pour sortir le ballon de la tête.

22:33 - Alaba au-dessus A 20 mètres, décalé sur la droite, Alaba prend ses responsabilités mais son coup franc du gauche ne retombe pas et passe largement au-dessus du but d'Ederson.

22:32 - Gündogan averti A l'angle gauche de sa surface, Gündogan tente un geste compliqué pour se sortir du pressing madrilène mais égare son ballon. Il commet ensuite une faute d'antijeu sur Carvajal.

22:27 - But : le Manchester City FC recolle au score (1-1) ! Le match est relancé : le Manchester City FC revient au score à la 67e minute de jeu dans cette 2e mi-temps grâce à Kevin De Bruyne. Après un excellent travail de pressing et une récupération haute de Rodri à 20 mètres, Gündogan prend son temps pour donner en retrait à son capitaine qui ne se pose aucune question et frappe fort du cou du pied droit. Son tir est parfaitement placé à ras de terre et vient tromper Courtois sur sa droite.

22:25 - Benzema contré Le contre de City est avorté par le bon placement de Valverde sur la ligne de passe entre Bernardo Silva et De Bruyne. En mouvement, Modric se démarque à droite et remise derrière pour Camavinga qui glisse à Benzema dans l'axe gauche. Le Français frappe du gauche mais un défenseur est sur la trajectoire.

22:24 - Dias ferme la porte Côté droit, Grealish ferme ses jambes pour éviter le petit pont mais le ballon rebondit et Rodrygo d'un double contact élimine Akanji avant de résister à l'Anglais. Il faut le pied de Dias pour mettre fin à l'action. Le corner suivant ne donne rien pour le Real Madrid.

22:23 - De Bruyne manque la cible En position reculée de meneur de jeu, De Bruyne enroule un centre rentrant au second poteau mais c'est trop profond et Bernardo Silva ne peut sauver le ballon du Belge.

22:22 - City en souffrance Maître du ballon en première période, Manchester City est acculé dans cette seconde période et subit globalement les offensives madrilènes. Les locaux se sont enhardis après l'ouverture du score de Vinicius.

22:21 - Valverde ne cadre pas Le corner madrilène est expédié tendu à 25 mètres dans l'axe pour Valverde. Le milieu uruguayen prend sa chance de loin mais son tir lui échappe et passe largement au-dessus.