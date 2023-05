Real - Manchester City : compos, chaîne... Les infos de la demi-finale de Ligue des champions

Real - Manchester City. Un an après avoir anéanti les rêves européens des Citizens, le Real Madrid retrouve un champion d'Angleterre avide de revanche et de conquête. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Real Madrid et le FC Manchester City, en direct commenté.

Un an a passé et pourtant les souvenirs de cette nuit du 4 mai 2022 restent vivaces dans les mémoires. Une année n'a pas suffi à effacer le traumatisme mancunien, cette fin de match cauchemardesque où le champion d'Angleterre a cru tenir fermement son billet pour la finale de la Ligue des Champions avant de voir le Real Madrid lui arracher en allant s'imposer en prolongations (3-1 a.p.). Il n'avait manqué qu'une poignée de secondes aux Anglais, crucifiés par Rodrygo dans le temps additionnel puis Benzema ensuite.

Et si Haaland changeait tout

Aussi, revenir au Santiago-Bernabeu, ce théâtre maudit de ses ambitions, a tout d'un clin d'œil du destin pour Manchester City et représente une chance d'écrire un nouveau chapitre et surtout une autre fin. "Nous sommes de retour un an plus tard, mais je ne veux pas parler de revanche", s'est refusé Pep Guardiola face la presse, pourtant friande de ses rivalités. Hors de question pour le technicien catalan de ruminer, lui qui ambitionne de retrouver le toit de l'Europe et d'y hisser avec lui Manchester City.

En fin tacticien, l'ancien barcelonais a sans nul doute revu la double confrontation de la saison dernière et appris de ses erreurs. Mieux, il sait que les données ont évolué depuis et que le rapport de force n'est plus le même. En pleine forme et en pleine confiance, les Citizens s'avancent sûrs de leur fait au moment d'aborder cette demi-finale. Contestés par Arsenal en Championnat, ils ont repris la main à la faveur d'un dernier trimestre implacable et une série de 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Surtout, City a évolué dans son expression collective. Si sa circulation reste aussi fluide, elle a trouvé une finalité en la personne d'Erling Haaland. Arrivé l'été dernier, le buteur norvégien fera planer une menace de tous les instants sur la défense madrilène, même sans participer au jeu des siens par sa capacité à sanctionner le moindre ballon traînant dans la surface. A ses côtés, Grealish et Mahrez auront de fait plus de libertés pour semer le trouble, multipliant de fait les options de jeu pour le chef d'orchestre De Bruyne.

Ancelotti : " Nous sommes capables de rivaliser "

Le Real Madrid a bien conscience du danger qui le guette et combien il a changé depuis la dernière fois. "Cette équipe de Manchester City semble peut-être inarrêtable, mais nous aurons des occasions et nous sommes capables de rivaliser avec elle. Le but n'est pas de stopper un seul joueur, mais tout un collectif", prévient Carlo Ancelotti. Pour y parvenir, le technicien italien sait qu'il pourra s'appuyer sur un collectif rompu aux joutes européennes. Une expérience incarnée par Benzema, Modric ou Kroos et qui semble donner des ailes aux Madrilènes

"On s'attend à affronter une solide équipe de Man City. Elle pratique un superbe football. Il faudra savoir bien défendre et mettre le ballon au fond. On a l'habitude de ce genre de rencontre", a déclaré avec calme le milieu de terrain allemand. Un état d'esprit partagé par son entraîneur. "Nous n'avons pas l'intention de souffrir, mais plutôt de bien jouer. Le but est d'éviter de se mettre dans une situation délicate. Ça va être un match très éprouvant", a enchaîné Carlo Ancelotti, dont on attend de voir quelles options il aura retenu pour venir enrayer la belle mécanique anglaise.

"Tous les clubs du monde ont le sentiment que pour gagner la Ligue des champions, il faut battre le Real Madrid", admet Pep Guardiola, qui retrouve les Merengue à ce niveau pour la quatrième fois. Une idée pas forcément erronée mais qui n'a pas l'air d'effrayer les Sky Blues, à l'image de Bernardo Silva. "Nous avons beaucoup de respect pour eux, oui, mais aucune peur. Pourquoi devrions-nous les craindre ?", a soutenu le Portugais après la victoire 2-1 des siens sur Leeds United, le week-end dernier. Un an après, Madrilènes et Mancuniens sont prêts à croiser à nouveau le cuir.

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City aura lieu à partir de 21h, au stade Santiago-Bernabeu, dans la capitale espagnole.

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City sera retransmis en direct, et en exclusivité, sur Canal+.

La rencontre entre le Real Madrid de Carlo Ancelotti et le Manchester City orchestré par Pep Guardiola sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Modric, Kroos – Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri, De Bruyne, Gündogan – Mahrez, Grealish, Haaland.