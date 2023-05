Real - Manchester City : un nul et du suspense, le résumé du match

23:35 - Suspense maintenu, le résumé de la demi-finale

On avait espéré un match aller aussi débridé et enflammé que celui de la saison dernière (4-3 pour City, ndlr), il n'en aura rien été et cela dit peut-être tout de la nouvelle maturité de Manchester City. Moins flamboyant qu'à l'accoutumée, les Mancuniens ont su éviter de s'effondrer au plus fort de la domination madrilène et finalement refaire surface alors qu'on les croyait presque résignés, courant après un ballon que leurs rivaux s'amusaient à trimballer loin d'eux.

Rarement, le champion d'Angleterre aura autant couru derrière, subissant ce qu'il a l'habitude d'infliger à ses rivaux. Et paradoxalement ce fut lors de cette période qu'il a trouva la force de revenir au score. A la suite d'un pressing très haut Rodri récupérait le ballon. En position de pivot, harcelé dans son dos par Rüdiger, Gündogan résistait et donnait en retrait à De Bruyne. Là où quelques minutes plus tôt, le Belge avait hésité à frapper sans contrôle avant de tenter mollement sa chance, il ne se posa aucune question et reprit le ballon du cou du pied droit. Le choc retentit dans Santiago-Bernabeu. Courtois eut beau se détendre, il ne put rien face à la puissance et à la précision de l'artificier des Citizens. L'égalisation résonna dans l'arène madrilène où le public fut stupéfait.

Rien ne laissait pourtant présager pareil scénario alors que le Real Madrid avait pris la mesure de son adversaire, lui ayant insufflé le venin de la crainte tout au long d'un premier acte exécuté de main de maître. Le champion d'Europe en titre s'était montré d'un réalisme froid qui ne devait pas déplaire aux racines italiennes de Carlo Ancelotti. L'ancien technicien milanais savait que son équipe allait souffrir en début de rencontre et il l'avait organisé de sorte de n'offrir aucun espace aux Anglais. Regroupée dans ses 30 derniers mètres, voire plus bas, elle offrait un bloc aussi compact que robuste, empêchant la prise d'intervalle et la création de vitesse. City s'essayait de loin et Rodri obligeait Courtois à se détendre sur sa droite pour sortir une frappe puissante à ras de terre. Bien maigre pour la meilleure attaque d'Europe. Dans le même temps, le Real laissait planer la menace avec ses attaques tranchantes mais pas aboutie. Les Citizens n'étaient pas tranquilles et allaient le payer. Côté gauche, Camavinga combina avec Modric qui lui remit dans la course pour éliminer deux joueurs. Le latéral merengue remonta alors tout le terrain puis donna dans l'axe à Vinicius qui intelligemment s'emmenait le ballon. A 20 mètres, le Brésilien décocha alors une frappe pure du droit qui passa devant Dias et vint transpercer les filets d'Ederson. La première frappe madrilène avait été la bonne.

Dès lors, le rapport de force s'inversa et City sembla perdre le fil de son football quand le Real Madrid poussé par ses supporters s'enhardit. Toutefois, et le club madrilène le sait éperdument, dominé n'est pas gagner. Dans ce match en trompe l'oeil où l'équipe qui avait la maîtrise se fit à chaque fois surprendre, il ne pouvait y avoir de vainqueur. En ce sens, se trouve peut-être donc la victoire de Manchester City, celle d'avoir eu la maturité de revenir quand tout semblait lui échapper, à la manière des clubs prêts aux conquêtes. Avec ce résultat nul, les hommes de Pep Guardiola se donnent la chance de tout jouer à domicile, là où leur expression collective atteint un autre niveau Pas de quoi effrayer Benzema, malheureux sur une tête face à Ederson, et ses partenaires qui se subliment dans les ambiances les plus hostiles. A défaut de nous avoir emporté, ce match aller aura au moins eu le mérite de ménager le suspense et d'ouvrir les perspectives d'un retour électrique dans le Nord de l'Angleterre.