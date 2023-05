Milan AC - Inter : Giroud titulaire ? Horaire, compos... Les infos du match

En demi-finale de la Ligue des Champions, ce mercredi 10 mai, le Milan AC accueille à San Siro son voisin, et rival intime, l'Inter Milan dans une revanche de l'affrontement datant de vingt ans.

C'est le retour de la reine des compétitions européennes. Ce mercredi 10 mai, à San Siro, la prestigieuse Ligue des Champions a mis ses habits de lumière pour un duel au sommet entre le Milan AC et l'Inter. C'est la troisième fois qu'un Derby della Madonnina intervient en C1. À chaque fois, en quarts de finale et en demi-finales, les Milanais ont pris le meilleur sur les Interistes.

Pour cette première manche, le Milan AC pourra compter sur l'abattage d'Olivier Giroud, toujours aussi performant à 36 ans. "Dans ce type de rencontre, on a besoin que chacun soit motivé à 100% et même à 110%. Je suis plus motivé que jamais. Pour moi, c'est une belle occasion de gagner de nouveau. Je suis encore affamé comme un jeune garçon. Ce club est particulier, le deuxième ayant plus gagné en C1 (sept titres, ndlr). Je n'aurais pas pu rêver mieux l'an dernier pour ma première année à Milan, avec le scudetto, et cette année nous sommes dans le dernier carré en Ligue des champions, je suis fier de cette équipe."

De l'autre côté de la ville, du côté de l'Inter, la motivation est également présente à l'orée de ce sommet : "Ce n'est pas un derby, mais "le" derby. On sait ce qu'il représente pour le club, pour les joueurs, les tifosi, même si c'est un match qui ne va pas se décider ce mercredi mais sur 180 minutes. Il faudra utiliser notre tête et notre cœur. Je n'ai pas d'inquiétude pour le cœur, mais il faudra aussi utiliser la tête, car il faut faire face à l'imprévu. Des derbys, on en a fait sept depuis deux ans, on en a gagné et perdu. Chaque match a son histoire. Comme en huitièmes et en quarts, il faudra faire des sacrifices et courir les uns pour les autres."

San Siro accueille, ce mercredi 10 mai, le derby milanais : Milan AC - Inter. Cette demi-finale de Ligue des Champions sera lancée à 21h00 par M.Manzano.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la Ligue des Champions, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Milan AC - Inter. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal et RMC Sport. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc via Canal + ou RMC Sport 1.

Pour suivre Milan AC - Inter en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +. Vous pouvez également contracter un abonnement à rmcsport.tv pour obtenir RMC Sport 1.

La composition probable du Milan AC : Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Krunic, Tonali - Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers - Giroud.

La composition probable de l'Inter : Onana - Dimarco, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries - Brozovic, Mkhitaryan, Barella - Dzeko, Martinez.