Milan AC - Inter : Mkhitaryan et Dzeko assomment le Derby de la Madonnina - DIRECT

20:45 - Simone Inzaghi (entraîneur de l'Inter) : "Il faudra utiliser notre tête et notre cœur"

Face à la presse, le coach italien est revenu sur l'aspect émotionnel entourant ce Milan AC - Inter : "Ce n'est pas un derby, mais "le" derby. On sait ce qu'il représente pour le club, pour les joueurs, les tifosi, même si c'est un match qui ne va pas se décider ce mercredi mais sur 180 minutes. Il faudra utiliser notre tête et notre cœur. Je n'ai pas d'inquiétude pour le cœur, mais il faudra aussi utiliser la tête, car il faut faire face à l'imprévu. Des derbys, on en a fait sept depuis deux ans, on en a gagné et perdu. Chaque match a son histoire. Comme en huitièmes et en quarts, il faudra faire des sacrifices et courir les uns pour les autres."