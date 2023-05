Lens - Reims : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Le Racing club de Lens reçoit le Stade de Reims ce vendredi 12 mai à l'occasion de la première rencontre de la 35e journée de Ligue 1. Les Sang et Or peuvent se rapprocher du PSG leader et prendre une avance confortable sur l'OM, 3e.

Le RC Lens a marqué un grand coup lors de la dernière journée de Ligue 1 en remportant la finale pour la 2e place face à l'OM (2-1). Les Sang et Or enchainent donc un 2e match consécutif à domicile en Championnat et restent sur trois victoires de rang. Mais à Felix Bollaert, la situation est encore plus favorable pour les hommes de Franck Haise qui n'ont plus perdu dans leur stade depuis le 1er février et un revers face à Nice (0-1). "Ce serait une grave erreur de se dire que ce sera plus facile contre Reims que face à Marseille, Monaco ou Paris quand je vois ce qu'ils font depuis un très long moment", a tempéré le coach lensois.

En face, le Stade de Reims pourrait effectivement poser des problèmes à leurs adversaires du jour même si la dynamique est largement moins bonne qu'il y'a quelques journées. En effet, les Rémois ont engrangé un succès face à Lille (1-0) lors de la dernière journée mais ce fut la seule victoire des hommes de Will Still en 1 mois en Championnat. Même s'ils n'ont plus grand chose à jouer cette saison, ils veulent se muer en arbitres de fin de saison comme le dit le technicien rémois : "On connait la qualité de Lens, surtout à domicile. On est conscient de ça. On sait que c'est une très bonne équipe quand ils jouent chez eux. Parfois, tu ne joues pas contre onze mecs mais douze ou treize. On sait que ce contexte de match va être particulier et pas le plus simple mais ça n'empêche pas qu'on va aller là-bas pour faire un match solide, costaud et montrer encore une fois la meilleure version du Stade de Reims."

A quelle heure débute le match Lens - Reims ?

Le match Lens - Reims débutera à 21h ce vendredi 12 mai. Il se déroulera au stade Felix Bollaert-Delelis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lens - Reims ?

C'est PrimeVideo qui diffusera la rencontre entre Lens et Reims. Jérémie Pignard sera l'arbitre central de ce match de la 35e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens - Reims ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Lens - Reims sera sur la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Lens - Reims ?

Franck Haise déplore qu'un seul absent pour cet affrontement face au Stade de Reims puisque Wesley Saïd est toujours forfait. En revanche, le coach du RC Lens récupère Salis Abdul Samed de retour de suspension. Voici le onze de départ probable des Sang et Or : Samba - Medina, Danso, Gradit - Machado, Fofana, Abdul Samed, Frankowski - Thomasson, Openda, Sotoca.

En face, Will Still ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs comme Thibault De Smet et Mitchell Van Bergen entre autres. Voici la compo probable des Rémois : Diouf - Busi, Abdelhamid, Agbadou, Foket - Matusiwa, Munetsi - Zeneli, Flips, Ito - Balogun.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens - Reims ?

Sur les sites de paris sportifs, les Lensois sont favoris face au Stade de Reims. Winamax place les Nordistes à 1,52, le nul est à 4,60 et la victoire rémoise à 5,90. Sur Parionssport, seule la victoire rémoise change puisqu'ils sont à 6.