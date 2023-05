PSG - AC Ajaccio (Ligue 1) : l'AC Ajaccio sombre, le résumé

Une nette domination en termes de possession de balle (72% contre 28%), un total de tirs cadrés en sa faveur (8 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (5-0) : le Paris Saint-Germain a parfaitement mené ce choc (5-0). L'AC Ajaccio va en revanche devoir proposer autre chose lors de ses prochains rendez-vous.

88ᵉ. Possibilité intéressante pour Warren Zaire Emery mais ce n'est pas cadré et cette tentative ne parvient pas à faire trembler les filets.

86ᵉ. Opportunité intéressante pour Moussa Soumano mais le cadre s'échappe et cette frappe ne parvient pas à trouver l'ouverture.

84ᵉ. Le Paris Saint-Germain tente de trouver la faille mais la tentative file à côte du but.

82ᵉ. Pierre Gaillouste signale un remplacement pour l'AC Ajaccio : Mickael Barreto quitte l'aire de jeu et Florian Chabrolle entre sur le terrain à la 82e minute de jeu.

80ᵉ. La décision est tombée pour l'AC Ajaccio : et c'est bien un carton rouge que sort Pierre Gaillouste apès avoir consulté la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

80ᵉ. Le jeu est arrêté au Parc des Princes : Pierre Gaillouste hésite à siffler un carton rouge pour l'AC Ajaccio et fait appel à la VAR.

77ᵉ. Achraf Hakimi prend le premier carton de cette partie et pénalise les siens. Le Paris Saint-Germain va devoir changer de stratégie puisque l’équipe va désormais devoir jouer à 10 pour les dernières minutes du match.

22:31 - Un CSC dans cette rencontre (5-0) !

Le score passe à 5 à 0 dans ce PSG - AC Ajaccio au Parc des Princes. Et c'est un défenseur qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but au Paris Saint-Germain à la 73e minute de jeu dans cette 2e période.