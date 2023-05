Rennes - Troyes : la déconvenue pour l'ESTAC Troyes, retour sur les temps forts du match

Le Stade Rennais l’emporte donc (4-0) et ce succès est amplement mérité au regard des statistiques. Avec 67% de possession de balle, contre 33% pour l'ESTAC Troyes, et 9 tirs cadrés (0 pour l'ESTAC Troyes), le Stade Rennais a en effet fait preuve de sa supériorité dans plusieurs secteurs de jeu durant la rencontre.

90ᵉ. Stephanie Frappart vient d'accorder un 7e coup franc au bénéfice de l'ESTAC Troyes. Mais les Rennais, nettement en avance au score, sont aussi devant sur le plan des coups de pied arrêtés, comptant au total 4 coups francs de plus depuis le début du match. Le score est toujours de 4-0 à Rennes.

16:45 - Un coup franc va permettre à l'ESTAC Troyes de se donner de l'air

90ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Troyens qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Rennais inscrire un nouveau but à l'issue de cette action. Nous jouons les tout derniers moments de cette partie.