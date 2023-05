OM - Angers : l'Olympique Marseille s'impose nettement, ce qu'il faut retenir

L'Olympique Marseille s’impose donc (3-1) et ce succès est mérité au regard des chiffres. Avec 63% de possession de balle, contre 37% pour l'Angers SCO, et 7 tirs cadrés (1 pour l'Angers SCO), l'Olympique Marseille a en effet fait preuve de sa supériorité dans différents secteurs de jeu pendant la partie.

90ᵉ. Alors que Benoit Millot a prudemment visionné l'action, la décision est tombée pour l'Olympique Marseille : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:33 - Benoit Millot fait appel à la VAR

90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Benoit Millot a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.