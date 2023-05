Inter - Milan AC : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Inter - Milan AC. Vainqueur à l'aller (2-0), l'Inter accueille l'AC Milan ce mardi (21h), lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Découvrez toutes les informations sur cette belle affiche européenne.

Six jours après la première manche où l'Inter Milan s'est imposé 2-0, les Nerazzurri reçoivent l'AC Milan en demi-finale retour de la Ligue des Champions ce mardi. Pour cette nouvelle affiche, Simone Inzaghi sera toujours privé de Milan Skriniar mais il pourra compter sur le retour de Robin Gossens alors que du côté des Rossoneri, Stefano Pioli devra faire sans Junior Messias et Ismaël Bennacer. Alors que les coéquipiers de Rafael Leão doivent remonter un handicap de deux buts, l'entraîneur des rouges et noirs croit encore à la qualification : "On sait qu'on part avec un handicap, mais on a la qualité pour renverser la situation. On a un objectif important : gagner ce match et essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, alors que personne n'aurait pronostiqué qu'on peut arriver en demi-finales et plus encore en finale. Je sais qu'on peut faire un grand match. On devra faire le moins d'erreurs possible et être prêts à profiter des leurs, car ils en feront. Quiconque fait du sport et encore plus du football sait qu'un match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé ! Les exploits, ça existe. Il faut y croire et on y croit."

Chez les Intéristes, Simone Inzaghi préfère mettre en garde ses joueurs : "Nous savons que demain (mardi) sera l'un des matchs les plus importants de l'histoire centenaire de l'Inter. Nous savons à quel point ces matchs sont importants pour nous, en tant que club, et pour nos supporters, et nous devrons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Nous méritons l'avantage pris à l'aller. Mais en même temps nous savons que nous devons jouer comme l'Inter, nous devons couvrir le terrain de la meilleure façon possible, en sachant que nous avons une grande équipe en face de nous." L'entraîneur en a profité pour mettre la pression sur le Français Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre : "Beaucoup d'amis et de connaissances du monde du football m'ont signalé la désignation d'un arbitre français avec Milan qui compte quatre joueurs français. Il n'y a pas le moindre problème, nous avons une confiance totale."

À quelle heure débute Inter - Milan AC ?

Le coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des Champions opposant l'Inter Milan au Milan AC est prévu mardi 16 mai à 21h00 au stade Giuseppe Meazza de Milan (Italie). Le Français Clément Turpin sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne TV regarder Inter - Milan AC ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+Foot et RMC Sport 1 diffuseront la confrontation retour de C1 entre l'Inter Milan et le Milan AC.

Si vous souhaitez regarder la rencontre des demi-finales de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le Milan AC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de l'Inter Milan et du Milan AC ?

Inter : Onana (G) - Darmian - Acerbi - Bastoni - Dumfries - Barella - Calhanoglu - Mkhitaryan - Dimarco - Martinez - Dzeko.

Milan : Maignan (G) - Calabria - Tomori - Kjær - Hernandez - Tonali - Krunic - Saelemaekers - Diaz - Leão - Giroud.

Quels sont les pronostics d'Inter - Milan AC ?