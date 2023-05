Mené, le Milan AC va tenter l'exploit face à l'Inter, le match - EN DIRECT

En conférence de presse, Simone Inzaghi a préféré mettre en garde ses joueurs : "Nous savons que demain (mardi) sera l'un des matchs les plus importants de l'histoire centenaire de l'Inter. Nous savons à quel point ces matchs sont importants pour nous, en tant que club, et pour nos supporters, et nous devrons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Nous méritons l'avantage pris à l'aller. Mais en même temps nous savons que nous devons jouer comme l'Inter, nous devons couvrir le terrain de la meilleure façon possible, en sachant que nous avons une grande équipe en face de nous."

20:45 - Pioli : "Il faut y croire et on y croit"

Alors que les coéquipiers de Rafael Leão doivent remonter un handicap de deux buts, Stefano Pioli croit encore à la qualification : "On sait qu'on part avec un handicap, mais on a la qualité pour renverser la situation. On a un objectif important : gagner ce match et essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, alors que personne n'aurait pronostiqué qu'on peut arriver en demi-finales et plus encore en finale. Je sais qu'on peut faire un grand match. On devra faire le moins d'erreurs possible et être prêts à profiter des leurs, car ils en feront. Quiconque fait du sport et encore plus du football sait qu'un match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé ! Les exploits, ça existe. Il faut y croire et on y croit."