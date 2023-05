Manchester City - Real : heure, chaîne TV, compos... Les infos de la demi-finale retour

Manchester City - Real. Huit jours après le nul au Santiago-Bernabeu, Citizens et Merengues se retrouvent à l'Etihad Stadium pour un match retour plus incertain que jamais. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le FC Manchester City et le Real Madrid, en direct commenté.

Il était inconcevable que ce match retour entre les deux favoris de la Ligue des Champions soit joué avant même le coup d'envoi. Nous sommes à quelques heures d'une de ses soirées qui signifient tant, de celles dont on se souviendra encore longtemps et dont on pourra raconter les péripéties heureuses ou tragiques selon le camp auquel on appartient.



Aussi, il flotte une atmosphère rare dans les rues de Manchester où une fois n'est pas coutume, quand il s'agit de Coupe d'Europe, et malgré un épais voile nuageux le bleu ciel est de rigueur. Une moitié de la ville avance fébrilement vers cette demi-finale, l'espoir en bandoulière de voir les leur faire ce qu'ils savent le mieux : gagner.

La City imprenable

Car en allant accrocher le nul au Santiago-Bernabeu, il y a huit jours, et ce malgré une prestation très contrastée, Manchester City a peut-être fait le plus dur du chemin. En effet, le champion d'Angleterre est une formation aux deux visages. Un moins assuré lorsqu'il s'invite chez ses rivaux et l'autre impitoyable quand il s'agit de recevoir. On ne badine pas avec la politesse à l'Etihad et l'hôte aime à rappeler qu'à domicile, il impose sa loi. "A l'Etihad, nous nous sentons invincibles", résumait la semaine passée Jack Grealish. Un sentiment que les statistiques ne font qu'étayer. Cette saison, les Citizens ont disputé 28 matches à domicile pour un total de 26 victoires, 1 nul et 1 défaite. Une défaite déjà bien lointaine car remontant au 12 novembre dernier (1-2 contre Brentford, ndlr).



Une confiance au zénith qui pourrait aider libérer les énergies. Car pour espérer voguer jusqu'à sa deuxième finale de Ligue des Champions, le club mancunien va devoir retrouver l'allant offensif qui le caractérise d'ordinaire (95 buts à domicile) et qu'il n'a pas su montrer en Espagne, comme tétaniser par l'enjeu et l'adversaire. Une problématique bien analysée par Pep Guardiola. "Nous devrons faire mieux qu'au Bernabéu. Il y a de l'émotion, mais il faudra en faire fi pour performer", a déclaré le technicien catalan.

Si ce dernier connaît les risques, il a tenu à rassurer les siens et ne se lancera pas dans des expériences tactiques farfelues. Il a confiance dans son groupe et l'a surtout appelé à prendre ce match comme une chance. "Nous allons jouer l'un des matches les plus importants depuis mon arrivée (…) Nous avons notre destin entre les mains. Une victoire, et nous sommes en finale", a-t-il dit.

Pour y parvenir, il faudra certainement qu'Haaland se sorte du marquage agressif de Rüdiger, qui lui a fait vivre une sale soirée à Madrid. Méconnaissable, le géant norvégien n'a que peu peser mais comme son équipe, il n'est pas le même dans le jardin mancunien, où il a planté 35 de ses 52 buts cette saison. De même, De Bruyne et Gündogan devront retrouver plus de volume et imprimer un tempo plus fort pour déstabiliser un Real, solide sur ses bases.

Avec ou sans Camvinga ?

Les Madrilènes justement s'avancent confiant, tellement habitués à négocier ses soirées de printemps où le destin bascule (souvent de leur côté). "J'espère que nous pourrons nous mettre ça dans la tête", a révélé Thibaut Courtois qui aimerait que lui et ses partenaires abordent ce match retour comme une finale où le Real Madrid se sublime toujours.



Un rappel qui n'en est pas vraiment un. Impressionnant dans son but, le portier belge sait qu'il aura un rôle prépondérant pour aider son équipe à s'en sortir, comme à l'aller quand il avait gagné son duel avec De Bruyne ou repousser la frappe puissante de Rodri. Encore une fois, la solidité madrilène sera la base de tout et le retour dans l'axe de Militao devrait densifier encore le socle défensif du champion d'Europe en titre. La principale inconnue réside dans la présence ou non de Camavinga, touché au genou gauche samedi contre Getafe. Preuve de son importance, c'est de lui qu'tait venu l'ouverture du score de Vinicius, relançant dans son couloir avec le relais de Modric. Son volume avait grandement participé à éteindre Bernardo Silva et contrôler la profondeur.



Pour le reste, Carlo Ancelotti a parfaitement géré les huit derniers jours, offrant du repos à la quasi-totalité de ses titulaires. Mieux, en raison de l'Eurovision samedi à Liverpool, les Merengue ont bénéficier d'une journée de repos supplémentaire. Un bonus qui pourrait faire la différence à ce stade de la saison où la fatigue se fait ressentir, et qui ne sera surtout pas de trop au moment de se jeter dans l'arène des Citizens, où l'ambiance devrait être autrement plus fiévreuse qu'à l'accoutumée. "Nous nous attendons à un match difficile, mais j'espère que cela va nous permettre de nous montrer sous notre meilleur jour", a expliqué le technicien italien dont le plan fut presque parfait lors de la première manche. Reste à finir le travail dans une enceinte où City n'a plus perdu en Coupe d'Europe depuis la venue de l'Olympique lyonnais, le 19 septembre…2018 (1-2). Ce soir, la route d'Istanbul passe par Manchester.

La demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid aura lieu à partir de 21h, à l'Etihad Stadium, du côté de Manchester dans le Nord de l'Angleterre.

La demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid sera retransmis en direct sur RMC Sport 1 et Canal+Foot.

La rencontre entre le Manchester City de Kevin De Bruyne et le Real Madrid guidé par Karim Benzema sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et RMC Play.

BetClic : Manchester City : 2,20 / Nul : 3,20 / Real Madrid : 3,15

Parions Sport : Manchester City : 2,20 / Nul : 3,20 / Real Madrid : 3,15

Winamax : Manchester City : 2,20 / Nul : 3,20 / Real Madrid : 3,15

Manchester City : Ederson – Walker, Dias , Akanji – Stones, Rodri, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba – Valverde, Modric, Kroos – Rodrygo, Vinicius, Benzema.