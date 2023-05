Lille - OM : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

L'OM se déplace sur la pelouse de Lille ce samedi 20 mai à 21h à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. La course à l'Europe est concernée puisque le LOSC poursuit sa quête de la 4e place alors que les Phocéens visent la 2e place.

Le LOSC a l'opportunité de prendre la 4e place ce samedi face à l'OM à l'AS Monaco qui a perdu en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'OL (1-3). Mais la victoire échappe aux Nordistes depuis deux journées maintenant après un nul face à Monaco (0-0) lors de la dernière journée et un revers face à Reims lors de la précédente (0-1). "On ne fait pas notre chemin en fonction des autres, on va tout faire pour gagner, on change pas notre mentalité en fonction de ce que fait Lens", a expliqué Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, à propos du rival lensois qui pourrait se rapprocher grandement de la 2e place si Lille bat l'OM ce samedi.

Les Olympiens, quant à eux, visent justement cette 2e place et pourraient s'en emparer s'ils s'imposent à Lille ce samedi. Ils mettraient la pression sur Lens qui jouera ce dimanche sur la pelouse de Lorient. Marseille reste sur une victoire à domicile face au dernier de Ligue 1 Angers (3-1). Avant cette victoire, les Phocéens s'étaient inclinés dans le choc pour la 2e place face à Lens (1-2). "Ça va être un match très compliqué j'espère qu'on jouera bien et qu'on réussira à l'emporter", relativise Igor Tudor avant cette rencontre.

A quelle heure débute le match Lille - OM ?

Le match Lille - OM débutera à 21h ce samedi 20 mai. Il se déroulera au stade Pierre Mauroy de Lille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lille - OM ?

Canal+Foot et Canal+Sport 360 diffuseront la rencontre entre Lille et l'OM. Jérôme Brisard sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Lille - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Lille - OM sera sur la plateforme de Canal+, Mycanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Lille - OM ?

Paulo Fonseca est privé de plusieurs joueurs pour la réception de l'OM. Edon Zhegrova et Tiago Djalo sont blessés. Allan Virginius est en sélection alors que José Fonte et Aleksandro sont suspendus. Voici le onze probable des Dogues : Chevalier - Weah, Diakité, Yoro, Ismaily - André, André Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David.

En face, Igor Tudor a réservé quelques surprises dans ce groupe qui se déplace à Lille car Payet et Tavares ne font pas partie des joueurs convoqués pour le match à Lille. Samuel Gigot fait son retour de blessure et devrait être aligné d'entrée. Voici le onze probable des Olympiens : Pau Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Traoré, Veretout, Rongier, Clauss - Under, Malinovskyi - Alexis Sanchez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lille - OM ?

Sur les sites de paris sportifs, les cotes sont particulièrement serrées. Sur Betclic, les Dogues sont à 2,50, le nul est à 3,55 et la victoire olympienne est à 2,70. Sur Zebet, les cotes pour Lille et le nul sont les mêmes mais l'OM est à 2,75.