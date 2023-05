Troyes - Strasbourg : une bonne option pour le RC Strasbourg

ESTAC - RC Strasbourg. Les Strasbourgeois font la course en tête, au Stade de l'Aube, dans ce match de Ligue 1 entre l'ESTAC Troyes et le RC Strasbourg, grâce à un but inscrit à la 27e minute de jeu. La suite du match en direct.

En direct

15:26 - Ouverture du score pour le RC Strasbourg (0-1) ! 0 à 1 au Stade de l'Aube ! Le RC Strasbourg débloque les compteurs à la 27e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Diarra Mouhamadou. Les Troyens doivent désormais réagir ! 15:26 - Enorme occasion pour le RC Strasbourg ! ! 27ᵉ. Le RC Strasbourg obtient une magnifique possibilité de faire évoluer le tableau d'affichage. Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre 15:25 - Nouveau coup franc pour l'ESTAC Troyes 26ᵉ. L'ESTAC Troyes obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de marquer un but dans cette 1e mi-temps. Nous atteignons la 26e minute de jeu au Stade de l'Aube et le score est toujours de parité. 15:23 - La frappe de l'ESTAC Troyes est déjouée par le gardien 24ᵉ. La tentative de l'ESTAC Troyes est manquée de peu alors que nous atteignons la 24e minute de la rencontre. 15:23 - Jean-Ricner Bellegarde trouve le cadre ! 24ᵉ. Jean-Ricner Bellegarde pense trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne finit pas au fond. 15:22 - Carton jaune pour Erik Palmer-Brown (ESTAC Troyes) 22ᵉ. Erik Palmer-Brown, le joueur de l'ESTAC Troyes, est sanctionné d'un avertissement à la 22e minute, dans cette 1e mi-temps. 15:20 - Arrêt décisif du gardien sur ce tir de l'ESTAC Troyes ! 21ᵉ. La tentative de l'ESTAC Troyes est manquée de peu alors que nous atteignons la 21e minute de la partie. 15:20 - Les Strasbourgeois cadrent, mais sans succès 21ᵉ. Le RC Strasbourg croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse. 15:19 - Hors-jeu sifflé contre l'ESTAC Troyes 20ᵉ. L'alignement de la défense est parfait sur cette action des Troyens. Un joueur de l'ESTAC Troyes est signalé hors-jeu. 15:18 - Arrêt du gardien du RC Strasbourg 19ᵉ. La tentative de l'ESTAC Troyes est manquée de peu alors que nous atteignons la 19e minute de la rencontre. 15:18 - Tir cadré pour le RC Strasbourg 19ᵉ. Les Strasbourgeois avaient l'occasion de prendre les devants ! Un joueur du RC Strasbourg parvient à mettre ce ballon dans le cadre sur cette tentative, mais ça n'entre pas. 15:17 - Arrêt décisif du gardien sur ce shoot de l'ESTAC Troyes ! 18ᵉ. L'ESTAC Troyes vient porter le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à intervenir alors que nous atteignons la 18e minute de la partie. 15:17 - C'est cadré pour le RC Strasbourg, mais ça n'entre pas ! 18ᵉ. Le RC Strasbourg croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne finit pas au fond. 15:17 - Ce n'est pas cadré pour Ismael Doukouire ! 18ᵉ. Le RC Strasbourg tente de trouver l'ouverture mais la tentative de Ismael Doukouire est imprécise. 15:15 - Corner en faveur du RC Strasbourg 16ᵉ. C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le RC Strasbourg. Et c'est Jean-Ricner Bellegarde qui a l’opportunité de de mettre en difficulté son adversaire et peut-être de de faire évoluer la marque en sa faveur. 15:14 - Un coup franc va permettre à l'ESTAC Troyes de se donner de l'air 15ᵉ. C'est une occasion de prendre l'avantage avortée pour le RC Strasbourg qui se voit privée du ballon par Clément Turpin à quelques mètres des buts adverses ! L'ESTAC Troyes va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous arrivons dans la 15e minute de jeu dans ce match. 15:10 - Kyliane Dong est signalé hors-jeu 11ᵉ. Kyliane Dong tombe dans le piège du hors-jeu. Clément Turpin met fin à cette poussée de l'ESTAC Troyes. 15:10 - Corner en faveur de l'ESTAC Troyes 10ᵉ. Le premier corner de cette partie est obtenu côté gauche à l'instant par l'ESTAC Troyes. Ce dernier va être tiré par Kyliane Dong pour mettre en difficulté son adversaire et pourquoi pas passer devant au tableau d’affichage. 15:06 - Tir non cadré pour le RC Strasbourg 7ᵉ. Les Strasbourgeois ont l'occasion de prendre l'avantage, mais ce tir s'échappe hors du cadre. 15:02 - Habib Diallo manque la cible ! 3ᵉ. Habib Diallo a l'occasion de donner l'avantage à son équipe, mais cette tentative file hors du cadre. 15:02 - C'est parti à Troyes ! Clément Turpin a sifflé le début de cette rencontre entre l'ESTAC Troyes et le RC Strasbourg au Stade de l'Aube. C'est parti pour 90 minutes.

Les stats du match