Lorient - Lens : coup dur pour le FC Lorient dans le match de la 36e journée, le résumé

L’avantage au score (1-3) du RC Lens est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Lensois ont en effet eu un petit ascendant au niveau de la possession de balle (46%-54%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 5 pour le FC Lorient).

90ᵉ. Le FC Lorient obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de réduire la marque dans cette 2e mi-temps. Une opportunité qui intervient alors que nous en somme au dernier quart d'heure de cette confrontation.

Le RC Lens prend de l'avance dans ce match contre le FC Lorient, grâce à un but inscrit par Seko Fofana à la 87e minute de jeu dans cette 2e période. Nous voilà à 1 à 3 au Stade du Moustoir !

77ᵉ. Possibilité intéressante pour le RC Lens : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens.

74ᵉ. Le RC Lens gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de prendre le large dans cette 2e mi-temps. Nous jouons la 74e minute de jeu au Stade du Moustoir.

18:32 - Coup franc pour le RC Lens

71ᵉ. Le RC Lens gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de marquer un but de plus dans cette 2e période. Nous atteignons la 71e minute de jeu au Stade du Moustoir.