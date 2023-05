Auxerre - PSG : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

L'AJ Auxerre reçoit le PSG ce dimanche 21 mai à l'occasion du dernier match de la 36e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourraient faire un grand pas vers le titre alors que les Bourguignons visent le maintien.

L'AJ Auxerre peut frapper un grand coup dans la course au maintien. En effet, après le revers du FC Nantes face à Montpellier ce samedi (0-3), les hommes de Christophe Pélissier peuvent se rapprocher du maintien en cas de succès. Ils pourraient prendre quatre points d'avance sur les Canaris, premiers reléguables, à deux journées de la fin. Mais pour cela, les Auxerrois doivent retrouver le chemin de la victoire après plus d'un mois sans succès. "Sur des matches comme ça, il faut que l'on soit à 120-130% et que eux le soient un peu moins", a estimé le technicien de l'AJ Auxerre.

En face, le PSG vise un 11e titre de champion de France et pourrait le décrocher dès ce dimanche à condition de gagner et que Lens ne s'impose pas sur la pelouse de Lorient (17h05). Les Parisiens sont plutôt à l'aise face à des équipes du fond de tableau comme en témoignent leurs deux dernières sorties face à Troyes (3-1) et Ajaccio (5-0). "On affrontera un adversaire différent de Troyes et Ajaccio, qui étaient quasiment condamnés à descendre. Là, l'adversaire se bat pour le maintien. C'est une équipe dure à manœuvrer. Autant Auxerre va jouer pour le maintien, autant nous allons jouer pour maintenir l'écart et peut-être être champion", a déclaré Christophe Galtier.

A quelle heure débute le match Auxerre - PSG ?

Le match Auxerre - PSG débutera à 20h45 ce dimanche 21 mai. Il se déroulera au stade de l'Abbé Deschamps d'Auxerre.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Auxerre - PSG ?

C'est PrimeVideo qui diffusera cette rencontre entre Auxerre et le PSG. Benoît Bastien sera l'arbitre de ce dernier match de la 36e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Auxerre - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre Auxerre - PSG sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Un abonnement au Pass Ligue 1 est nécessaire.

Quelles compositions probables pour Auxerre - PSG ?

Christope Pélissier peut compter sur l'intégralité de son groupe pour la réception du PSG ce dimanche 21 mai. Gideon Mensah, Andrei Radu et Mbaye Niang font bien partie des joueurs convoqués malgré leur absence à l'entrainement. Voici la compo probable des Bourguignons : Radu - Raveloson, Jubal, Jeanvier, I. Touré, Mensah - B. Touré, M'Changama, Massengo - Hein, Niang.

En face, Christophe Galtier bénéficie du retour de Marco Verratti au sein de son groupe. Timothé Pembélé est aussi présent après une blessure au genou. Le XI probable des Parisiens : Donnarumma - Pereira, Marquinhos, Ramos - Zaire-Emery, Ruiz, Verratti, Bernat - Messi, Ekitike, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Auxerre - PSG ?

Sur les sites de paris sportifs, Paris est évidemment le grand favori de cette dernière rencontre de la 36e journée. Ils sont à 1,36 sur Betclic alors que le nul est à 5,35 et les Auxerrois à 7,65. Sur Winamax, les locaux sont à 7,75, le nul est à 5,40 et la victoire parisienne à 1,37.