Montpellier - Nice : suivez le match en direct

17:05 - Jean-Louis Murat était aussi un fan de sport

Connu pour sa musique et son franc-parler, Jean-Louis Murat était également un inconditionnel du sport. Et particulièrement de cyclisme et de football, comme le rappelle L'Equipe. "Depuis gamin, ma vie a été rythmée par les événements sportifs", avait-il confié au journal sportif. En n'oubliant pas, bien sûr, de donner son avis sur diverses personnalités du domaine. "Si on a été champions du monde, c'est grâce à Deschamps. Je le vénère. Il incarne les valeurs traditionnelles. Il faut toujours un fan de Sardou en équipe de France et il tenait ce rôle", soulignait-il par exemple en 2009.