OM - Brest : horaire, compos... toutes les infos du match

Pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, au stade Vélodrome, l'OM, qui ferme le podium du championnat, affronte Brest pour entretenir l'espoir de rallier la deuxième place du classement.

La dernière pour Marseille à domicile. Ce samedi soir, le Vélodrome accueille OM - Brest. Les Phocéens sont bien décidés à faire la fête en tribunes pour fêter les 30 ans de la victoire en Coupe des clubs champions européens. Sur le terrain, la bande à Igor Tudor (3e) veut entretenir encore un maigre espoir de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. "Les joueurs qui jouent ici doivent avoir les épaules larges mais cela peut être un poids si l'on a pas cette personnalité, a concédé l'entraîneur croate. On a offert aux supporters de belles émotions, de beaux matches. Sûrement qu'on finira 3es, on voulait être premiers ou deuxièmes mais d'autres équipes étaient meilleures que nous."

Sauvé grâce à son succès face à Clermont, la semaine passée, Brest se rend dans les Bouches-du-Rhône sans pression mais avec l'objectif de se faire plaisir. "Remobiliser tout le monde a été le discours de la semaine, a expliqué Eric Roy en conférence de presse vendredi. On n'a pas envie de passer pour des peintres à Marseille. Aura-t-on les ressources mentales et physiques ? L'objectif est de prendre les deux matches qui arrivent avec beaucoup de sérieux et d'envie. On n'a pas battu d'équipe de très haut niveau. C'est l'occasion de le faire."

Dans le cadre de cette 37e journée de championnat, le Vélodrome accueille ce OM - Brest. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par Mme. Frappart (FRA).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce OM - Brest. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport 360.

Pour suivre OM - Brest en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Sport 360.

Le onze de départ de Tudor pour OM - Brest : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Under, Guendouzi, Rongier, Clauss – Sanchez, Malinovskyi – Vitinha.

Le onze de départ de Roy pour OM - Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Lees-Melou, Belkebla, M.Camara – Honorat ou Lemaréchal, Mounié, Le Douaron ou Pereira Lage.