OM - Brest : Marseille dit adieu à un ticket direct pour la Ligue des Champions - DIRECT

Les Brestois inscrivent un but au Orange Vélodrome. On en est donc à 0 à 1 dans cette rencontre.

Auprès de Canal + 360, le milieu de terrain de Brest a analysé cette première période : "On savait qu'il y aurait une grosse pression durant les vingt premières minutes. Maintenant, il faut jouer. On peut le faire. Ce n'est que du plaisir, il faut qu'on se lâche."

21:46 - Mattéo Guendouzi à la pause de ce OM - Brest : "Il manque ce petit but"

Auprès du diffuseur, le milieu relayeur de l'OM a analysé ce premier acte : "On fait une bonne première période. On n'a pas concédé d'occasion. Il manque ce petit but pour faire la différence. Il y a de l'espace du côté d'Under pour débloquer la situation. On doit gagner absolument pour voir ce qui se passe après au classement."