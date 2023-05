Lens - Ajaccio : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Le RC Lens accueille l'AC Ajaccio ce samedi 27 mai à l'occasion de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1. Les Nordistes peuvent assurer leur 2e place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Le RC Lens peut vivre l'une des plus belles soirées de son histoire à Bollaert. Les Sang et Or peuvent définitivement assurer leur 2e place à l'occasion de cette 37e journée de Ligue 1 en cas de victoire et décrocher officiellement leur billet pour la prochaine Ligue des champions. Ils auront également un oeil à Marseille qui joue au même moment face à Brest. Ils sont, qui plus est, sur une série de cinq victoires consécutives et sont invaincus à domicile depuis le 1er février. "On sait ce qui se passera si l'on gagne mais, dans tous les cas, il restera une 38e journée à disputer", a tempéré Franck Haise.

En face, l'AC Ajaccio s'enlise au fond du classement et ne connait presque que des revers depuis qu'ils ont officiellement été relégués. Les hommes d'Olivier Pantaloni retrouveront la Ligue 2 la saison prochaine. Il faut remonter au 26 février pour retrouver un succès des Corses dans l'élite. Ils sont également sur une série noire de 7 défaites consécutives en déplacement. "On peut être déçu en tant que supporter, car on fait une saison lamentable, je comprends bien. Mais c'est très facile d'être auprès des joueurs quand tout va bien, de leur demander des selfies, des maillots… Mais on a surtout besoin de nos supporters quand on est en difficulté", a fustigé Olivier Pantaloni.

A quelle heure débute le match Lens - Ajaccio ?

Le match entre Lens et Ajaccio débutera à 21h ce samedi 27 mai. Il se déroulera au stade Félix-Bollaert de Lens.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lens - Ajaccio ?

La rencontre Lens - Ajaccio sera diffusée sur PrimeVideo. Thomas Leonard sera l'arbitre de ce match de la 37e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens - Ajaccio ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Lens - Ajaccio sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. L'abonnement au Pass Ligue 1 est nécessaire pour regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Lens - Ajaccio ?

Franck Haise enregistre deux retours importants avant ce Lens - Ajaccio puisque Kevin Danso et Wesley Saïd devraient faire leur retour dans le groupe des Sang et Or. En revanche, le piston polonais Przemyslaw Frankowski est suspendu. Voici le onze probable des Lensois : Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Thomasson.

En face, l'ACA devrait être privé de plusieurs joueurs importants comme Thomas Mangani, Youcef Belaïli ou encore Mickaël Alphonse. Voici le onze probable des Corses : Leroy - Youssouf, Avinel, Vidal, Strata - Bayala, Coutadeur, Barreto, Spadanuda - El Idrissy, Soumano.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens - Ajaccio ?

Lens est évidemment le grandissime favori de cet affrontement contre Ajaccio sur les sites de paris sportifs. Sur Unibet, les Sang et Or sont à 1,12, le nul est à 8,30 et la victoire de l'ACA à 23. Sur Winamax, les Lensois sont à 1,13, le nul à 8 et la victoire ajaccienne à 23.