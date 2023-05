Rennes - Monaco : un match de référence pour le Stade Rennais, le résumé du match

22:50 - L'AS Monaco perd au Roazhon Park (2-0)

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais : au terme de cette partie, la possession de balle est légèrement en sa faveur (58% contre 42% pour AS Monaco). Le Stade Rennais s’est également créé le plus d’opportunités sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'AS Monaco et l’emporte donc assez logiquement (2-0) dans cette rencontre de Ligue 1.