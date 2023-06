"Un état général grave", les dernières nouvelles sur la santé de Sergio Rico

Le gardien du PSG est hospitalisé à Séville à la suite d'un grave accident de cheval. Son état de santé serait jugé "inquiétant".

Sergio Rico est dans un état grave. Dimanche 28 mai, le portier espagnol du PSG a eu un très grave accident de cheval, le plongeant dans un état très préoccupant. L'entourage de Sergio Rico a publié un nouveau communiqué ce mercredi 7 juin sur l'état de santé du gardien espagnol hospitalisé à l'hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville depuis sa chute de cheval. Le portier du PSG reste dans un état stable dans la gravité. "Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave, souligne le texte. Il reste admis aux soins intensifs de l'hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous sédation, suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l'équipe de médecine intensive et par d'autres spécialistes de Virgen del Rocio."

Mardi 30 mai, la femme de Sergio Rico a posé un message émouvant, mais également inquiétant, lui demandant ne pas la laisser seule. "Merci pour tout votre amour envers nous. Sergio a beaucoup de gens qui prient pour lui et il est très fort. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens." Pour l'heure, il est difficile de savoir quel est l'état de santé exact du gardien espagnol. Sa femme demande également le respect de sa vie privée en ne donnant pas de fausses informations sur son état de santé.

Ce que l'on sait de l'accident

Sergio Rico était présent samedi 27 mai à Strasbourg pour le sacre du PSG et a eu l'autorisation du club pour se rendre en Espagne juste après. Relevo affirme que l'incident s'est produit à 9h du matin lorsqu'un cheval en fuite est entré en collision avec l'animal que le joueur de 29 ans montait. Les secours seraient rapidement intervenus pour s'occuper de Sergio Rico, héliporté vers l'hôpital Virgen del Rocio de Séville en raison, d'après le média espagnol, d'un traumatisme à la tête. "Il s'est rendu hier soir (samedi) de Strasbourg à Malaga et, de là, à El Rocio, avec l'autorisation du club avec la victoire du PSG en Ligue 1. Après un peu plus d'une heure et demie passée en compagnie de sa famille et de ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de l'ermitage lorsqu'il a eu un incident avec une charrette à mules et un cheval emballé" indique le communiqué de TeamYouFirst