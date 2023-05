Séville - AS Rome : qui va remporter la Ligue Europa ? Le match - EN DIRECT

Sur un ballon anodin dans la surface de réparation, Tammy Abraham se tord de douleurs après un contact avec Milan Gudelj. L'attaquant anglais essaie d'aller chercher un penalty alors que Bryan Gil est tacle à la régulière quelques instants plus tard.

Après un centre de Jesus novas sur son côté droit, le ballon revient dans les pieds d'Oliver Torres qui veut tenter la reprise de volée mais le milieu espagnol est trop court et le ballon s'envole dans les tribunes de la Puskas Arena.

Alors que la finale a débuté depuis moins de cinq minutes, l'engagement est bien présent, en témoigne ce duel entre Nemanja Matic et Oliver Torres où le Serbe a protégé le ballon avec véhémence.

Sur le corner précédent, Gudelj et Ibanez restent au sol après un choc tête contre tête. Le défenseur andalou met du temps à se relever.

Après une longue touche dans la surface de Séville, Bryan Cristante se retrouve à la lutte et le ballon termine un corner. Un corner qui ne donne rien.

Non qualifiées pour la Ligue des champions dans leurs championnats respectifs, les deux équipes ont l'occasion de décrocher une place en C1 en cas de titre ce soir en Ligue Europa.

Alors que le Séville FC a remporté la Ligue Europa à six reprises depuis 2006, les Andalous ont l'occasion d'ajouter une septième ligne à leur palmarès européen. Une belle occasion pour les joueurs de José Luis Mendilibar.

20:30 - Mourinho dans l'histoire ?

Alors qu'il est opposé à Séville avec l'AS Rome ce soir, José Mourinho peut remporter son sixième titre européen. Après ses deux Ligues des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter Milan), ses deux Ligues Europa (2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United) et la Ligue Europa Conférence glanée en 2022, le Portugais pourrait rejoindre Alex Ferguson et Giovanni Trapattoni, également sacrés six fois en Coupes d'Europe, juste derrière Carlo Ancelotti (neuf titres).