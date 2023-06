Auxerre - Lens : coup dur pour l'AJ Auxerre dans le match de la 38e journée, revivez les temps forts du match

AJA - RCL. Les Lensois ont clairement dominé cette rencontre, face à l'AJ Auxerre. Verdict final : 1 buts à 3. Retrouvez les événements marquants de la rencontre.

En direct

22:52 - Fin de la rencontre au Stade de l'Abbé-Deschamps (1-3) ! C’est le coup parfait pour le RC Lens, qui s’impose (1-3) à l’issue de cette confrontation de Ligue 1. C’est pourtant l'AJ Auxerre qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (56% contre 44%) mais ses efforts n’ont pas payé. Les Lensois se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (7 contre 2).

22:51 - Le but est bien refusé Pour une action de jeu de M'Baye Niang sur le but de Jubal, le but auxerrois est refusé. Le score reste à 3-1.

22:51 - Hors-jeu sifflé contre l'AJ Auxerre 90ᵉ. Les Auxerrois tombent dans le piège du hors-jeu. Benoit Millot met fin à cette occasion de l'AJ Auxerre.

22:51 - Benoit Millot a tranché ! 90ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Benoit Millot fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour l'AJ Auxerre. Le score reste inchangé au Stade de l'Abbé-Deschamps !

22:51 - La VAR appelée Benoît Millot est appelé par la VAR pour vérifier la décision.

22:50 - Benoit Millot demande la VAR pour le but ! 90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Benoit Millot a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.

22:50 - But refusé pour Jubal Décalé sur le côté droit de la surface lensoise, Abline centre fort devant le but et Jubal reprend du pied droit. Le but est refusé pour hors-jeu.

22:49 - Les Auxerrois s'offrent une belle occasion de but ! 90ᵉ. Ouh là là là là ! Quelle magnifique opportunité pour l'AJ Auxerre.

22:48 - Saïd joue mal le coup En deux contre un, Wesley Saïd temporise trop avant de finalement servir Adam Buksa mais Issak Touré intercepte la passe.

22:48 - Cinq minutes de temps additionnel Cinq minutes de temps de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire de la deuxième période.

22:46 - Le Cardinal au sol Entré en jeu à la place de Machado il y a quelques minutes, Julien Le Cardinal est touché au visage. Alors qu'il était à la lutte avec M'Baye Niang, le défenseur a pris la main de l'attaquant.

22:45 - Un blessé du côté de l'AJ Auxerre 90ᵉ. Arrêt de jeu au Stade de l'Abbé-Deschamps. Un joueur de l'AJ Auxerre a reçu un coup sur l’action précédente.

22:44 - Radu se reprend Après sa bourde lors du troisième but lensois, Radu se reprend sur cette reprise du gauche de Wesley Saïd au point de penalty que le gardien auxerrois a bien dégagé.

22:44 - Le gardien décisif sur ce tir de l'AJ Auxerre 89ᵉ. La tentative de l'AJ Auxerre échoue de peu alors que nous atteignons la 89e minute de la rencontre.

22:44 - Les Lensois cadrent, mais sans succès 89ᵉ. Le RC Lens croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trouve pas les filets.

22:41 - Hors-jeu sifflé contre le RC Lens 75ᵉ. Benoit Millot signale un hors-jeu à l'encontre du RC Lens, dont l'un des joueurs était en position illicite.

22:40 - Florian Sotoca manque la cible ! 85ᵉ. Le RC Lens tente de trouver l'ouverture mais la tentative de Florian Sotoca file à côte du but.

22:40 - Saïd imprécis Alors qu'il avait été bien servi par Buksa, Wesley Saïd se retrouver à négocier un 3 contre 2. Mais le Lensois se mélange les pinceaux et écrase complètement sa frappe qui termine en six mètres.

22:39 - Openda sort On ne reverra plus Loïs Openda en Ligue 1 cette saison. Le Belge a été remplacé par Adam Buksa.

22:38 - Tir non cadré pour l'AJ Auxerre 83ᵉ. L'AJ Auxerre tente de trouver l'ouverture mais la tentative file à côte du but.

22:38 - Carton jaune pour Jonathan Gradit (RC Lens) 83ᵉ. Jonathan Gradit, le joueur du RC Lens, hérite d'un carton jaune.

22:36 - Corner en faveur de l'AJ Auxerre 81ᵉ. Voilà peut-être l’occasion pour l'AJ Auxerre de renverser la vapeur dans cette rencontre, avec ce corner qui va être tiré par Hamza Sakhi dans quelques instants, côté gauche.

22:35 - Six mètres en faveur du RC Lens 80ᵉ. Benoit Millot, l'homme en noir, siffle un 6 mètres alors que le score est toujours de 1-3. Le gardien peut se dégager.

22:35 - Parade du gardien sur cette frappe du RC Lens ! 80ᵉ. Le RC Lens vient porter le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à écarter la menace alors que nous atteignons la 80e minute de la partie.