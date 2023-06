Auxerre - Lens : heure, compos probables, propos... Les infos du match

Auxerre - Lens. 38e journée de Ligue 1 où le Racing Club de Lens, déjà qualifié pour la Ligue des Champions se déplace à Auxerre, à la lutte pour le maintien. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Un match sans enjeu ou presque ? Alors que le Racing Club de Lens est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, les Sang et Or se déplacent en Bourgogne pour affronter Auxerre à l'Abbé-Deschamps qui eux, doivent encore se maintenir. Seizièmes du championnat de France à deux points du premier relégable, les Auxerrois obtiendront leur ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine en cas de victoire. Une confrontation que Christophe Pelissier , l'entraîneur d'Auxerre redoute : "Pour battre le RC Lens, on ne peut pas se permettre d'avoir une partie de notre cerveau qui soit ailleurs. Il faut qu'on soit focus à 120% sur cette rencontre.

Le RC Lens, c'est très fort offensivement et défensivement. Ce n'est pas la meilleure défense de Ligue 1 pour rien. On voit des joueurs qui font des efforts pour le collectif. Quand on est coach, c'est incroyable de voir cela.

On les a embêtés au match aller, on a des armes aussi malgré le fait que Lens en ait beaucoup. Il faut qu'on soit capable de se mettre à leur niveau. On a 90 minutes pour y arriver."

Du côté lensois, cette 38e journée de Ligue 1 vient conclure une saison parfaite où les joueurs de Franck Haise ont décroché une qualification en Ligue des Champions. Pour ce dernier match, l'entraîneur des Sang et Or sera privé de Cabot, Costa, Fariñez et Fortes alors qu'il pourrait se passer de Medina et Samba, sous la menace d'une suspension. En conférence de presse, le technicien est revenu sur l'intérêt de cette rencontre où la soif de victoires n'est jamais comblée : "L'enjeu est toujours de gagner. On sait qu'on a plus que rempli l'objectif. Être 2e avec autant de points ne l'était pas. L'objectif est de gagner tous les matches. Sur les entraînements de mardi et mercredi – ce jeudi était une séance plus légère – on a bien travaillé. J'ai ménagé quelques joueurs car il y a de la fatigue mais je veux faire la meilleure équipe de départ. Je peux en faire plusieurs car il y a des gens sur le banc qui sont performants mais nos résultats ont fait que la composition a moins bougé."

À quelle heure débute Auxerre - Lens ?

Le coup d'envoi de la 38e journée de Ligue 1 opposant Auxerre à Lens est prévu samedi 3 juin à 21h00 au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre (France). Benoît Millot sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne TV regarder Auxerre - Lens ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, PrimeVideo diffusera le rencontre entre l'AJ Auxerre et le Racing Club de Lens.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 38e journée de Ligue 1 entre Auxerre et Lens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur PrimeVideo.

Quelles sont les compositions probables de l'AJ Auxerre et du RC Lens ?

Auxerre : Radu - Zedadka - Raveloson - Jubal - S. Touré - Mensah - Hein - Massengo - B. Touré - Sinayoko - Da Costa.

Lens : Samba - Gradit - Danso - Medina - Frankowski - Abdul Samed - Fofana - Machado - Thomasson - Sotoca - Openda.

Quels sont les pronostics d'Auxerre - Lens ?