Auxerre - Lens : vers une victoire pour le RC Lens

Sur le côté droit, Florian Sotoca adresse un centre au second poteau et voit Machado reprendre de la tête. La reprise du latéral gauche passe sous la barre de Radu et vient entériner les espoirs auxerrois.

Quel temps fort de l'AJA ! Après le but de Niang, Birama Touré se retrouve à vingt cinq mètres des cages de Leca et tente la frappe du droit. Si la trajectoire était très flottante, le gardien lensois repousse difficilement en corner.

22:25 - Niang entretient l'espoir (1-2)

Quel but gag ! Alors que Leca tente la relance à la main, le gardien a complètement raté sa relance et voit M'Baye Niang récupérer la balle, feinter la frappe et marquer dans le but vide. Ce but relance totalement cette rencontre. 20 minutes de folie à venir à l'Abbé-Deschamps.