Troyes - Lille : l'égalisation qui remet les compteurs à zéro

76ᵉ. Balle de match ! Alors que nous sommes dans les dernières minutes de jeu, Jeremy Stinat siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir tenir bon. Un but serait évidemment terrible à ce moment du match.

75ᵉ. On fait tourner les effectifs chez les Troyens : Yasser Larouci est rappelé sur le banc de touche tandis que Pape Ndiaga Yade entre en jeu.

75ᵉ. Le Lille OSC tente de trouver l'ouverture mais la tentative de Bafode Diakite file à côte du but.

Voilà un but qui change la physionomie du match : l'ESTAC Troyes revient au score à la 72e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Rony Lopes qui a remis les compteurs à zéro. Le score passe à 1 à 1 au Stade de l'Aube !

67ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Troyens qui se trouvaient assiégés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le Lille OSC faire le break à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être frappé dans quelques instants.

66ᵉ. Possibilité intéressante pour Jonathan Bamba : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

64ᵉ. Possibilité intéressante pour Yoann Salmier mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à trouver l'ouverture.

57ᵉ. L'ESTAC Troyes bénéficie d'un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et d'éviter de prendre un nouveau but (0-1) dans cette 2e mi-temps.