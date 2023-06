Manchester City - Inter : compos probables, pronos... Les infos de la finale de Ligue des Champions

Manchester City - Inter. Ce samedi 10 juin, Manchester City et l'Inter Milan s'affrontent en finale de la Ligue des Champions. Heure, diffusion TV, compos probables... Découvrez toutes les informations sur cette affiche prestigieuse.

Opposé à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, Manchester City est face à son destin. Après avoir perdu en 2021 contre Chelsea, les Citizens ont l'occasion de remporter une première C1 et ainsi réaliser une saison historique après la Premier League et la Coupe d'Angleterre. Pour cette confrontation face aux Nerazzurri, Pep Guardiola n'a pas manqué en conférence de rappeler la qualité de ses adversaires : "L'Inter est une équipe qui ne se contente pas de défendre. Il y a une croyance selon laquelle les équipes italiennes ne savent que défendre, mais l'Inter peut faire beaucoup d'autres atouts... Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni et André Onana sont très efficaces dans les relances. Et tous les attaquants, de Lautaro (Martinez) à (Joaquin) Correa, savent se montrer dangereux. L'Inter a la capacité de garder le ballon et de le finir, il sait attaquer depuis le centre et les côtés. Nous essaierons de défendre le mieux possible, aussi bien haut que bas."

Du côté intériste, les joueurs de l'Inter Milan peuvent redouter Erling Haaland, auteur d'une saison stratosphérique avec douze buts en dix apparitions en Ligue des Champions. L'entraîneur Simone Inzaghi ne l'a pas caché en conférence, il a mis en place pour stopper le buteur norvégien : "Nous connaissons la force de Manchester City et le talent de Haaland. Il est clair que nous aurons un oeil spécial sur lui, comme d'ailleurs sur tous leurs joueurs. Mais c'est sûr que c'est un attaquant, nous avons mis quelque chose en place pour lui. Ce sera à tout l'Inter de défendre, pas uniquement pour stopper Haaland mais toute l'équipe de City. Nous savons que demain nous avons une grande opportunité d'écrire l'histoire de notre club. Nous savons que ce sera difficile mais nous allons essayer, nous mettrons beaucoup d'engagement. Ensemble, et c'est le message que je veux faire passer à tous, nous pouvons réaliser un exploit."

À quelle heure débute Manchester City - Inter ?

Le coup d'envoi de la finale de Ligue des Champions opposant Manchester City à l'Inter Milan est prévu samedi 10 juin à 21h00 au stade Ataturk Olimpiyat d'Istanbul (Turquie). Le Polonais Szymon Marciniak sera l'arbitre du match.

Sur quelle chaîne regarder Manchester City - Inter ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+ diffusera l'affiche entre Manchester City et l'Inter Milan. TF1 retransmettra le match en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions probables de Manchester City et de l'Inter Milan ?

Manchester City : Ederson (G) - Walker - Stones - R.Dias - Akanji - Rodri - Gündogan - De Bruyne - B.Silva - Haaland - Grealish.

Inter : Onana (G) - Darmian - Acerbi - Bastoni - Dumfries - Barella - Calhanoglu - Brozovic - Di Marco - L.Martinez - Dzeko.

Quels sont les pronostics de Manchester City - Inter ?