Alors que Lautaro Martinez avait récupérer le ballon dans les pieds de Stones, l'Argentin s'est écroulé près du poteau de corner gauche mancunien. Mais Mr Marciniak n'a pas mordu à la feinte de l'attaquant et siffler un six mètres en faveur d'Ederson.

20:50 - Guardiola : "défendre le mieux possible"

Pour cette confrontation face aux Nerazzurri, Pep Guardiola n'a pas manqué en conférence de presse de rappeler la qualité de ses adversaires : "L'Inter est une équipe qui ne se contente pas de défendre. Il y a une croyance selon laquelle les équipes italiennes ne savent que défendre, mais l'Inter peut faire beaucoup d'autres atouts... Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni et André Onana sont très efficaces dans les relances. Et tous les attaquants, de Lautaro (Martinez) à (Joaquin) Correa, savent se montrer dangereux. L'Inter a la capacité de garder le ballon et de le finir, il sait attaquer depuis le centre et les côtés. Nous essaierons de défendre le mieux possible, aussi bien haut que bas."