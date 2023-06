Maroc - Cap Vert : heure, chaîne .... Comment suivre le match ?

Le Maroc affronte ce soir le Cap-Vert en match amical. La sélection maghrébine est déjà qualifiée pour la prochaine CAN.

Sommaire Heure

Chaîne

Les demi-finalistes de la Coupe du monde de football au Qatar se sont qualifiés pour la prochaine CAN qui aura lieu du 13 janvier 2024 au 21 février 2024. Ce mardi 12 juin, la 11e nation mondiale va disputer un match amical à domicile contre le Cap Vert qui a presque validé son ticket pour la prochaine compétition africaine. Les Cap-verdiens sont actuellement deuxième du groupe B avec 7 points. Ils devancent l'Eswatini et le Togo respectivement à 2 points. Le Maroc devra se méfier de cette nation qui est sur une bonne dynamique (3 victoires, 1 nul). "Il n'y a pas de petite nation dans le football moderne", a prévenu le sélectionneur Walid Regragui.

Pour cette affiche, il a décidé d'appeler des nouveaux joueurs. Comme il l'a expliqué en conférence de presse, "ce ne sera pas le même onze contre le Cap Vert et l'Afrique du Sud" que les Marocains affronteront le 17 juin prochain. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise Ismaël Kandouss devrait jouer ses premières minutes avec le maillot marocain tandis Adam Masina, Fahd Moufi et Youssef Maleh signent leur retour dans le groupe. On retrouve également dans cette équipe, les stars de la sélection avec Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat ou encore Hakim Ziyech. Abde Ez et Bilal El Khannouss sont les deux grands absents de la sélection pour ce rassemblement de juin.

Le match entre les deux nations africaines est prévue pour 21h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Ce match amical entre le Maroc et le Cap Vert sera à suivre sur la chaîne L'Equipe qui retransmettra l'intégralité de la rencontre.