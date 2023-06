Pays-Bas - Croatie : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Les Pays-Bas affrontent la Croatie ce mercredi 14 juin à l'occasion de la première demi-finale de la Ligue des nations. Découvrez toutes les informations de ce choc.

Les Pays-Bas continuent de courir après leur premier trophée depuis 1988 et pourraient retrouver cette saveur de gagner un titre à l'occasion du Final Four de la Ligue des nations. Les Oranje ont la chance d'évoluer à domicile à l'occasion de cette demi-finale où ils ont remporté 8 de leurs 9 derniers matches depuis la fin de l'année 2020. Mais les Hollandais restent sur une désillusion dans cette compétition après avoir échoué en finale de la première phase finale de la Ligue des nations face au Portugal en 2019 (0-1). "Les Pays-Bas ne gagnent pas souvent de trophée, nous aimerions saisir cette opportunité", a déclaré le sélectionneur hollandais Ronald Koeman.

En face la Croatie est l'une des meilleures nations mondiales. Les Vatreni ont atteint le dernier carré de la dernière Coupe du monde après avoir échoué en finale lors de l'édition précédente. Contrairement aux Pays-Bas, les Croates ont rejoint ce stade de la Ligue des nations pour la première fois de leur histoire. Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, craint les Oranje et les a décrit comme "les adversaires les plus difficiles du tournoi" alors que l'autre demi-finale opposent l'Espagne et l'Italie.

A quelle heure débute le match Pays-Bas - Croatie ?

Le match Pays-Bas - Croatie débutera ce mercredi 14 juin à 20h45. Il se déroulera au stade Feyenoord de Rotterdam aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays-Bas - Croatie ?

C'est la chaîne L'Équipe qui diffusera ce Pays-Bas - Croatie. Le Roumain István Kovács sera l'arbitre de cette première demi-finale de la Ligue des nations.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays-Bas - Croatie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Pays-Bas - Croatie. En effet, MyCanal et le site de l'équipe retransmettront la rencontre sur leurs sites respectifs.

Quelles compositions probables pour Pays-Bas - Croatie ?

Ronald Koeman est privé du défenseur central du Bayern Munich pour cette compétition après une blessure au mollet. C'est l'ancien défenseur de Lille, Sven Botman, qui devrait le remplacer. Voici le onze probable des Oranje : Bijlow - Dumfries, Van Dijk, Botman, Aké; - De Roon, De Jong, Simons - Bergwijn, Gakpo, Malen.

En face, Zlatko Dalic est aussi contraint d'évoluer sans un défenseur central important puisque Josko Gvardiol est absent à cause d'une blessure aux abdominaux. Voici le onze probables des Vatreni emmenés par leur capitaine légendaire Luka Modric : Livaković - Juranović, Vida, Šutalo, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Ivanušec.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays-Bas - Croatie ?

Les Pays-Bas sont les favoris sur les sites de paris sportifs. Ils sont à 2 sur Betclic, le nul est à 3,50 et la victoire croate à 4,10. Sur Winamax, les Oranjes sont à 1,90, le nul est à 3,50 et la victoire de la Croatie est à 4.