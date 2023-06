Espagne - Italie : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos du match

Comme en 2021, la Roja et la Squadra Azzurra se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Nations pour un choc indécis entre deux sélections en mal de constance mais revanchardes. Suivez avec nous dès le coup d'envoi le match entre l'Espagne et l'Italie.

C'est une compétition qui a des airs de séance de rattrapage. Un moyen d'oublier les errements du passé et de se projeter sur la suite. "Ne pas se qualifier pour la Coupe du monde était probablement notre faute. Maintenant, il y a la Ligue des Nations, et nous voulons la gagner", a d'emblée exposé Francesco Acerbi face à la presse. Un message clair qui donne le ton de ce qui se jouera à Twente face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.

Une revanche à plus d'un titre

Frustrée d'avoir manqué l'appel pour la Coupe du monde en novembre dernier, l'Italie a une revanche à prendre et à plus d'un titre, à commencer par l'Espagne. Ce choc se veut le remake de celui qui avait eu lieu au même stade de l'épreuve en 2021. Un match perdu dans les grandes largeurs par une Italie qui avait eu du mal à digérer son sacre européen. Deux ans après, malgré les échecs, Roberto Mancini est toujours à la barre du navire Azzurri. S'il s'appuie toujours sur l'ossature victorieuse à Wembley en 2020 (Donnarumma, Verratti, Jorginho…), le technicien a su intégrer de jeunes joueurs à l'image de Giacomo Raspadori. A 23 ans, l'attaquant de Naples s'est installé à la pointe de l'attaque italienne et reste sur une bonne dynamique en sélection où il a inscrit deux buts lors de ses deux derniers matches. Face à la Roja, il bénéficiera de la pleine confiance de son sélectionneur pour conduire l'attaque italienne et créer le danger. "Tous les matches qu'il a joués en Ligue des champions avec Naples l'ont aidé. Giacomo a des qualités et il est encore très jeune, il ne faut donc pas lui mettre trop de pression. Il faut le laisser grandir. Il commettra peut-être des erreurs, mais c'est la seule façon de s'améliorer", le protège Roberto Mancini, qui sait néanmoins qu'après une telle saison, son joueur aura à cœur de finir en beauté.

Il ne sera pas le seul motivé. Tout le groupe italien espère en finir avec ce printemps noir qui aura vu le football local s'incliner en finale des trois coupes européennes (Fiorentina en C4, AS Roma en C3 et Inter Milan en C1). Les cinq Interistes convoqués pour ce rassemblement (Acerbi, Darmian, Dimarco, Barella et Bastoni), ont rejoint le groupe en début de semaine, encore groggys par le revers concédé face à Manchester City. A l'image de l'expérimenté défenseur Acerbi (35 ans), ceux-là sauront trouver la motivation supplémentaire et entraîner leurs coéquipiers. Une mentalité qui ne sera pas de trop face à un adversaire qui ne réussit plus aux Italiens. "Par le jeu qu'elle propose et son style, l'Espagne est probablement le pire adversaire possible. Nous avons toujours souffert contre elle. Nous tenterons de trouver des solutions pour limiter leurs forces et exploiter nos qualités", disait en janvier au moment du tirage au sort Alberico Evani, adjoint de Mancini. Un avis qui n'a pas changé. "L'Espagne n'a pas changé et ce sera difficile, comme toujours", assure Roberto Mancini.

Une nouvelle ère espagnole ?

Une Espagne, elle aussi revancharde après avoir gâché son Mondial débuté en fanfare et finit dès les huitièmes de finale face au Maroc. Ce revers n'a toujours pas été digéré et seule une victoire finale en Ligue des Nations saurait la consoler. "Lorsque vous avez la chance de jouer un match contre l'Italie à n'importe quel stade d'une compétition, qu'il s'agisse d'une demi-finale ou d'une finale, c'est passionnant. L'Italie cherchera certainement à se rattraper de son absence à la Coupe du Monde, ce sera très important pour eux (…) Nous avons hâte de faire quelque chose d'important. Vous verrez deux équipes déterminées et affamées de victoire. Je voudrais que mes joueurs montrent cela", a déclaré Luis De la Fuente.

Le nouveau sélectionneur de la Roja veut enclencher un nouveau cycle pour sa sélection et sait sa position aussi excitante que précaire, lui l'ancien patron des Espoirs à qui rien ne sera accordé en cas de contre-performance, surtout après la défaite en Ecosse en mars dernier (0-2). Une pression dont il s'accommode.

Vice-champion olympique en 2021, il connaît parfaitement ses joueurs qu'il a côtoyés et dirigés pour beaucoup dans les catégories de jeunes. C'est sur ce noyau dur qui a pris le pouvoir déjà lors du Mondial qatari que le sexagénaire veut s'appuyer. "Je m'inscris dans la continuité de ce qu'on fait depuis dix ans. J'aime l'idée de jouer au football de combinaison, en contrôlant le jeu et en trouvant des espaces avec nos jeux de passes, ce qui définit le style espagnol. Mais j'aime aussi créer de la profondeur et de la largeur, et courir dans les espaces", indique-t-il. Une capacité à se projeter qui a cruellement manqué aux siens ces derniers temps et qui sera déterminante au moment de croiser l'Italie.

Si Pedri manque à l'appel, il pourra compter notamment sur l'enthousiasme de Rodri, unique buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions, et l'envie de petits nouveaux comme le Français naturalisé Le Normand, attendu en défense centrale à côté d'un autre expatrié Laporte. "Je sais que ce sera difficile, mais on est prêts pour aller au bout", dit De la Fuente. A eux de prouver qu'ils veulent plus cette finale, où les attend la Croatie tombeuse des Pays-Bas (4-2 a.p.) que leurs rivaux italiens, dans ce duel de revanchards.

La demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie débutera aux alentours de 20h45, au Twente Stadion, à Enschede aux Pays-Bas.

L'opposition entre l'Espagne de Luis de la Fuente et l'Italie, toujours dirigée par Roberto Mancini, sera à suivre en direct et en clair dès 20h45 sur La Chaîne L'Equipe.

L'affiche de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la Roja et la Squadra Azzurra sera disponible en streaming sur le site lequipe.fr.

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba – Rodri, Zubimendi – Gavi, Asensio, Olmo – Morata.

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco – Jorginho, Verratti, Barella – Chiesa, Retegui, Pellegrini.