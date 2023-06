Espagne - Italie : la Roja sans solution, la Squadra Azzura en embuscade, suivez la demi-finale - DIRECT

Deux ans après, la Roja et la Squadra Azzurra se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Nations pour un choc indécis entre deux sélections en mal de constance mais revanchardes. Suivez avec nous le match entre l'Espagne et l'Italie.

En direct

22:03 - Nouveau double changement pour l'Italie A l'heure de jeu, Roberto Mancini procède à deux nouveaux changements. Il rappelle sur le banc Immobile et Jorginho pour lancer sur le terrain Chiesa et Cristante.

22:01 - Le Normand de la tête Long ballon vers l'avant de Dimarco. Ils sont trois attaquants italiens à le lorgner mais c'est Robin Le Normand qui le prend de la tête sur une bonne course de repli.

22:00 - Gavi prend un jaune Gavi est battu par Barella et s'accroche au flanc du milieu italien. Une action d'anti-jeu logiquement sanctionné d'un avertissement.

21:59 - Di Lorenzo trop court Jorginho veut surprendre la défense espagnole en renversant le jeu. Sa transversale est dans le bon espace mais trop haute pour Di Lorenzo qui a sauté au-dessus d'Alba mais sans pouvoir dominer le ballon.

21:55 - Rodri frappe au-dessus Alba se charge d'un coup franc excentré à gauche. Son ballon est bien travaillé du gauche et oblige Donnarumma a une intervention. Celle-ci est laborieuse et revient dans les pieds de Rodri qui jongle et enchaîne mais son pivot passe largement au-dessus.

21:52 - Réflexe miracle de Donnarumma Enorme occasion pour l'Espagne dès l'entame de la seconde période. Asensio enroule un centre parfait au second poteau où Merino reprend de volée à bout portant. Sur sa ligne, Donnarumma a le réflexe de remonter la main droite et stoppe le ballon. Ce dernier revient sur Morata qui dos au but ne parvient pas à enchaîner et à cadrer.

21:51 - Double changement pour l'Italie Peu satisfait de sa défense, Roberto Mancini a procédé à deux changements à la pause. A la dérive, Bonucci est remplacé par Darmian alors que Dimarco prend le relais de Spinazzola.

21:50 - Asensio entre en jeu De la Fuente a effectué un changement à la pause au sein de sa ligne d'attaque avec le remplacement du transparent Rodrigo Moreno, par le futur parisien Asensio.

21:48 - Reprise au Twente Stadion L'Italie lance la seconde période de cette demi-finale de la Ligue des Nations.

21:34 - Espagne et Italie dos à dos à la pause (1-1) Au bout d'un premier acte rythmé, l'Espagne et l'Italie regagnent les vestiaires sur un score de parité (1-1). Si les Espagnols ont rapidement pris l'avantage quand après trois minutes Yeremi a puni une mauvaise relance italienne en chipant le ballon dans les pieds d'un Bonucci abandonné, les champions d'Europe ont vite réagi et égalisé sur penalty par Immobile. Passé ce quart d'heure de folie où l'Italie a cru passer devant grâce à Frattesi avant qu'un hors-jeu soit signalé, les deux équipes se sont neutralisées, la Roja monopolisant le ballon et la Squadra Azzurra se contentant de quelques actions éparses.

21:32 - Temps additionnel : 1 minute Le corps arbitral accorde une seule minute de temps additionnel dans cette première période de la demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie.

21:31 - Alba se plaint et prend un jaune L'Espagne est à la manoeuvre et Rodri voit un espace dans lequel Alba se propose à 20 mètres. Le capitaine espagnol est gêné par l'arbitre et voit Toloi intervenir devant lui. Il se plaint et reçoit un carton jaune pour son comportement.

21:30 - Toloi rate le cadre Sur un centre renvoyé dans l'axe par la défense espagnole, Toloi déboule à 25 mètres et exécute une volée du droit. Le défenseur prend le ballon de l'extérieur du droit et le voit fuir le cadre en hauteur.

21:29 - Morata fébrile La longue séquence de possession espagnol aboutit finalement à une frappe. Côté droit, Morata tente de se retourner face à Bonucci mais échoue. Le ballon roule jusqu'à Gavi dans l'axe. Le Barcelonais feinte la frappe du gauche et glisse le ballon dans la surface pour son attaquant dont l'enchaînement du gauche est trop mou pour inquiéter Donnarumma.

21:27 - Pa de décalage Les Espagnols font tourner le ballon et donc courir les Italiens mais le bloc adverse ne se fissure pas et aucun appel n'est réalisé. On va de gauche à droite puis on retourne à gauche sans avancer.

21:25 - Carton jaune contre Immobile Au pressing, Immobile laisse traîner le pied et s'essuie la semelle sur Laporte qui s'écroule au sol. L'attaquant de la Lazion Rome est logiquement averti.

21:24 - Personne au centre Alba monte et devant Jorginho parvient à enrouler un bon centre du gauche dans la surface. Morata et Moreno plonge au premier poteau et personne n'est là dans l'axe pour reprendre le ballon.

21:22 - Le Normand dégage en catastrophe Long ballon vers l'avant dans la profondeur pour Immobile. Laporte et Le Normand sont en difficulté mais l'attaquant italien veut donner dans la surface à l'intérieur pour Zaniolo. Le néo-international rate son premier dégagement du gauche mais se reprend et réussit à sortir le ballon du droit.

21:21 - Frattesi balance en corner Les Italiens ne sont pas inquiétés dans le jeu mais font preuve d'une maîtrise technique pas toujours très sereine, à l'image de Frattesi qui dégage n'importe comment et dévisse en corner. Heureusement, cela ne donne rien pour les Espagnols.

21:15 - Un coup franc pour rien Le coup franc excentré à droite est brossé par Spinazzola dans la surface où Immobile et Laporte sont au duel de la tête. C'est finalement l'attaquant italien qui touche le ballon mais ne parvient pas à cadrer.

21:14 - Morata glane un corner Devant un Bonucci qui recule, Morata prend sa chance du droit à ras de terre. Donnarumma se détend et repousse en corner.

21:13 - Gavi trop court Sur un centre venu de la droite, à l'entrée de la surface, Gavi va trop vite aux 6 mètres et voit le ballon lui passer dans le dos.

21:09 - But annulé pour l'Italie (1-1) Après un moment de flottement, la VAR indique à l'arbitre que Frattesi était très légèrement hors-jeu au moment de déclencher sa course sur la passe de Jorginho. Son but est annulé et on en reste à 1-1.

21:07 - But de Frattesi ! L'Italie prend l'avantage grâce à Frattesi. Servi en retrait, Jorginho voit le trou entre Laporte et Jordi Alba et met le ballon dans l'espace où son compère du milieu fausse compagnie au latéral du FC Barcelone. Avec sérénité, il glisse son tir à ras de terre du droit entre les jambes d'Unai Simon.