Gibraltar - France : heure, chaîne TV... Les infos du match

Opposée au faible Gibraltar, la France ne doit pas faire de détails et entend enchaîner une troisième victoire consécutive dans les éliminatoires de l'Euro 2024, avant de se tourner vers la Grèce. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi le match.

Il flottera comme un air de Coupe de France à Faro, au Sud du Portugal. Ce parfum d'une rencontre exotique entre deux football qui se connaissent mais ne se fréquentent d'ordinaire pas. D'un côté, la France, ses stars et ses deux étoiles de championne du monde, passée tout près du Graal en décembre dernier au Qatar. De l'autre, Gibraltar, sélection naine, reconnue seulement en 2016 par la FIFA, aux joueurs semi-professionnels et toujours en quête d'une première victoire dans une compétition officielle. Le hasard du tirage au sort a placé les vice-champions du monde et les Gibraltariens dans le même groupe de qualifications pour l'Euro 2024, offrant un match de tous les déséquilibres.

"Il faut avoir du respect pour Gibraltar"

Qu'importe les différences évidentes, Didier Deschamps a mis en garde ses joueurs sur ce déplacement au Portugal, Gibraltar n'ayant pas été autorisé à organiser le match faute d'infrastructures aux normes. Le sélectionneur tricolore ne sait que trop bien la difficulté d'affronter ce genre d'équipes pour avoir lui-même souffert sur le terrain dans des conditions similaires. Il n'aura certainement pas oublié ce 9 juin 1999 quand les nouveaux champions du monde avaient eu toutes les peines du monde pour venir à bout d'Andorre, ne forçant le verrou andorran qu'à cinq minutes de la fin sur un penalty de Franck Leboeuf.

Aussi, Deschamps aimerait bien s'éviter ce genre de frayeurs. "Il faut avoir du respect pour Gibraltar", a appuyé le sélectionneur en amont du rassemblement. Un respect d'autant plus important que l'enjeu est réel pour les Bleus, avec cette volonté de continuer sur la dynamique enclenchée en mars face aux Pays-Bas (4-0), tout en corrigeant les erreurs commises en Irlande (1-0). Cette dernière sortie a laissé un goût d'inachevé à Deschamps et sa bande avec trop d'approximations tactique et technique.

Pour se faire et même si "ce n'est jamais une période idéale", il a convoqué ses forces vives et pourra s'appuyer sur l'envie de son capitaine Mbappé mais aussi sur les percussions de Kolo Muani et du revenant Dembélé. Le gros chantier devrait avoir lieu au milieu où le forfait de dernière minute de Rabiot rebat les cartes. Ainsi, Camavinga devrait obtenir une chance de montrer qu'il est mieux qu'un latéral gauche de dépannage. On scrutera son comportement, lui qui a montré de très belles choses cette saison dans l'entrejeu madrilène, où Ancelotti le préféra à Tchouaméni. Ce dernier espère reprendre des couleurs avec ce rassemblement et poser les bases d'une saison prochaine plus en rapport avec ses attentes et ses qualités. Ce match devrait aussi être l'occasion de relancer Pavard sur le flanc droit de la défense tricolore, après une Coupe du monde où il a dû céder sa place à Koundé. "Les trois points face à Gibraltar ont la même valeur que ceux face aux Pays-Bas", a rappelé l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Suivre l'exemple néerlandais et grec

Ces mêmes Néerlandais que les Bleus seraient bien inspirés d'imiter. En effet, ceux-ci n'ont fait qu'une bouchée de Gibraltar, confisquant le ballon et tirant pas moins de 49 fois pour trois buts inscrits. La capacité de Mbappé et consort à trouver la faille sera la clé de cette rencontre déséquilibrée. Si les locaux parviennent à tenir leur cage inviolée, alors ils pourront faire douter leurs adversaires mais un but rapide dans la première demi-heure décanterait tout et ouvrira la porte à un festival offensif. En conférence de presse, Julio Cesar Ribas n'a pas fait mystère de la tâche qui attend les siens. Le sélectionneur uruguayen estime à 1 % les chances de son équipe, composée pour l'essentiel de l'ossature du Lincoln Red Imps, qui compte une participation à l'Europa League Conference.

Un infime pourcentage qui a néanmoins le mérite d'exister et que les Bleus devront rapidement anéantir en écrasant la sélection gibraltarienne pour éviter le ridicule et surtout obtenir trois points indispensables.

La troisième journée des éliminatoires de l'Euro 2024 entre Gibraltar et la France débutera aux alentours de 20h45, à l'Estadio do Algarve, à Faro-Loué au Portugal.

L'opposition entre le Gibraltar de l'Uruguayen Julio Ribas et la France guidée par Didier Deschamps sera à suivre en direct, en clair et en exclusivité dès 20h45 sur TF1.

Le match entre Gibraltar et la France sera disponible en streaming sur la plateforme MyTF1.

Betclic : Gibraltar : 75 / Nul : 25 / France : 1,01

Parions Sport : Gibraltar : 65 / Nul : 20 / France : 1,01

Winamax : Gibraltar : 100 / Nul : 30 / France : 1,01

Gibraltar : Coeling – Torrilla, Sargeant, Olivero, Valarino – Chipolina, Casciaro, Bernardo Lopes – Britto, Coombes, Ronan.

France : Maignan – Pavard, Konaté, Upamecano, Hernandez – Camavinga, Tchouaméni, Griezmann – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani.