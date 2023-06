Quelle est la plus large victoire de l'équipe de France ?

L'équipe de France de football affronte ce vendredi 16 juin Gibraltar pour les qualifications pour l'Euro 2024. Elle part largement favorite dans cette affiche dans laquelle il pourrait y avoir une pluie de buts.

L'équipe de France de football affrontera ce soir Gibraltar lors des qualifications de l'Euro 2024. Les Bleus ont déjà infligés de lourdes défaites aux autres nations et pourrait réitérer ce soir face au Rouge et Blanc de Gibraltar. La sélection française est bien plus forte et dominatrice que le petit poucet du groupe B. Mais c'est contre l'Azerbaïdjan que la France a inscrit le plus de buts. Le 6 septembre 1995, elle s'était imposée 10 à 0 sur la pelouse d'Auxerre. C'était à l'époque de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly...

A l'extérieur, les Bleus se sont aussi illustrés de manière admirable à Chypre le 11 octobre 1980. C'était encore une autre équipe de France avec Jacques Zimako, Michel Platini ou Didier Six. La nation tricolore n'a jamais marqué plus de dix buts dans un match même si elle comptabilise des succès probants avec plusieurs 8 à 0 contre le Luxembourg le 29 avril 1913, face à l'Islande le 2 juin 1957 et plus récemment la Jamaïque le 8 juin 2014. Dans les grandes compétitions sa plus grande victoire est de 5 à 0 face à la Belgique le 6 juin 1984 à l'Euro et de 7-3 face au Paraguay le 8 juin 1958 en Coupe du monde.