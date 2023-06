France - Grèce : plusieurs surprises dans la compo ? Les infos du match

Quatrième journée de la phase de qualifications pour l'Euro 2024 ce lundi 19 juin avec l'équipe de France qui accueille la Grèce. Les Bleus pourraient prendre une option sur la qualification.

L'équipe de France continue son sans faute dans cette phase de qualifications à l'Euro 2024 avec un 3e succès en autant de matchs acquis ce vendredi 16 juin face à Gibraltar (3-0). Les Tricolores ont inscrit 8 buts sans en avoir concéder un seul et accueille les Grecs avec une certaine confiance. En cas de victoire ce lundi soir, ils pourraient s'échapper et prendre 6 points d'avance sur leur dauphin dans ce groupe B. "Je ne vais pas faire de rotation pour faire des rotations", a assuré Didier Deschamps sans dévoiler trop d'indices sur son onze de départ.

En face, la Grèce réalise un bon début de phase de qualifications à l'Euro 2024 et est actuellement 2e juste derrière son adversaire du soir. Un succès face à la France pourrait lui permettre de revenir à hauteur des Bleus. Une performance plus que satisfaisante car les Grecs n'ont joué que deux matches depuis le début de cette phase de qualifications. "La France a des qualités partout et a toujours des solutions. Pour avoir une petite chance de faire quelque chose de spécial, il faudra qu'on joue très bien et que la France joue en dessous de son niveau", a déclaré le sélectionneur de la Grèce, Gustavo Poyet.

A quelle heure débute le match France - Grèce ?

Le match France - Grèce débutera à 20h45 ce lundi 19 juin. Il se déroulera au stade de France, à Saint-Denis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Grèce ?

C'est TF1 qui diffusera ce France - Grèce ce lundi 19 juin. L'Espagnol Antonio Mateu Lahoz sera au sifflet de cette rencontre de la 4e journée des qualifications à l'Euro 2024.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Grèce ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce France - Grèce car MyTF1 et MyCanal retransmettront leur rencontre via leur plateformes digitales.

Quelles compositions probables pour France - Grèce ?

Didier Deschamps pourrait faire quatre changements à l'occasion de ce France - Grèce. Mike Maignan pourrait retrouver sa place dans les buts, Dayot Upamecano devrait remplacer Wesley Fofana en défense centrale alors que Kingsley Coman et Olivier Giroud pourraient être suppléés par Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani. Le onze probable des Bleus : Maignan - Pavard, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

De son côté, Gustavo Poyet pourrait articuler son équipe en 4-3-3 avec la présence du défenseur de Liverpool, Kóstas Tsimíkas. Voici la compo probable des Grecs : Vlachodimos - Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas - Bakasetas, Kourbelis, Siopis - Masouras, Pavlidis, Mantalos.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Grèce ?

Sur les sites de paris sportifs, les Français sont les grands favoris comme sur Betclic où ils sont à 1,27, le nul est à 6 et la victoire grecque est à 13. Sur Winamax, les Bleus sont à 1,27, le nul est à 5,90 et la victoire des Grecs est à 11,50.