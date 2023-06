France - Suisse : heure, chaîne TV ... Où suivre la rencontre de l'Euro espoir ?

L'équipe de France espoirs est en tête de son groupe D dans cet Euro U21 et jouera la Suisse ce soir pour valider sa place en quart de finale.

La Suisse U21 espère, ce soir, renverser les Bleus, premiers du groupe D. Les Français sont à l'heure actuelle invaincus dans cette poule. Un nul suffirait aux espoirs pour se qualifier en quart de finale de l'Euro U21. Ils ont battu la Norvège et l'Italie et restent invaincus dans cette compétition ce qui n'est pas le cas de nos voisins suisse. Ils se sont imposés face à la Norvège mais ont chuté contre l'Italie il y a trois jours. En cas de défaite et d'une victoire de l'Italie sur la Norvège, l'équipe de France pourrait être reléguée à la troisième place synonyme de disqualification.

Il est cependant difficile d'imaginer la France perdre. La formation dont elle dispose, est l'une des plus talentueuses de ce tournoi. Malgré son jeune âge, Lucas Chevalier est déjà un gardien expérimenté, lui le portier de Lille. Rayan Cherki est un joueur indispensable de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 et Khéphren Thuram a déjà été appelé en A par Didier Deschamps (le seul de ce groupe). Aux avant-postes, il y a également des joueurs talentueux et habitués au Championnat de France avec Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. La Suisse devra donc, pour s'en sortir, contenir cette très belle armada offensive.

Morten Krogh donnera le coup d'envoi à Cluj-Napoca (Roumanie) au Stadionul Dr. Constantin Rădulescu à 20h45.

La rencontre U21 opposant la France à la Suisse en quart de finale de l'Euro sera à suivre sur la chaîne qatari payante beIN Sports ou bien gratuitement sur W9.

La Suisse et la France devraient opter pour le même système de jeu ce soir, c'est-à-dire le 4-3-3. Dans le onze tricolore, on retrouvera vraisemblablement Lucas Chevalier, Khéphren Thuram, Rayan Cherki ou Pierre Kalulu.