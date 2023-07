Pierre-Emerick Aubameyang : de Arsenal au Barça, que vaut-il vraiment ?

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait très prochainement devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. Les discussions seraient déjà bien entamées.

Peut-être que la Ligue 1 aura le droit de revoir les saltos effectués par Pierre-Emerick Aubameyang après chaque but. Sa célébration acrobatique est restée cantonner dans les esprits du Championnat de France lorsqu'il était joueur de Saint-Etienne, un club dans lequel il est resté deux saisons. A l'OM, il pourrait disposer d'un contrat de trois ans. Le Gabonais renouerait ainsi avec la Ligue 1 qu'il a quitté il y a une décennie. Le joueur africain de 34 ans a depuis, multiplié les expériences, surtout ces dernières années.

Après les Verts, il est parti à Dortmund où il a explosé. En Allemagne, il s'est épanoui en restant 5 saisons au sein du Borussia. Ses qualités d'avant-centre ont convenu au club du Ruhr qui s'en est finalement séparé en 2018. Arsenal s'était intéressé à son cas à juste cause puisqu'en Angleterre, il a confirmé qu'il pouvait être un buteur plutôt prolifique (92 buts en 4 saisons). Son départ des Gunners a cependant semé le doute chez Pierre-Emerick Aubameyang qui a porté les couleurs du FC Barcelone une vingtaine de matchs avant de revivre une expérience londonienne à Chelsea, également pour une vingtaine de matchs. Intéressant mais semble-t-il jugé comme joker auprès des grands clubs, il pourrait se relancer à l'OM. Son profil correspond aux souhaits marseillais qui désirent ajouter de la vitesse et de la percussion sur les ailes. Son association avec Vitinha en pointe ou Alexis Sanchez ravirait le peuple olympien.

A 34 ans, le Gabonais qui a déjà une riche expérience, va entamer sa 16e année professionnelle.

Après quinze saisons au plus haut niveau, Pierre-Emerick Aubameyang est loin d'être ridicule en terme de statistiques. L'attaquant gabonais a marqué 304 buts en carrière, en club. En sélection nationale, il a mis le ballon au fond des filets à 31 reprises.

Prêté par l'AC Milan plusieurs saisons à Dijon, Monaco, Lille et St-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par signer en Ligue 1 après avoir convaincu les Verts de le recruter. Il est rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs du Championnat de France. Ses performances ont attisé l'intérêt des plus grands clubs européens tels que Dortmund avec qui il a joué 5 saisons. Plus tard, il a rejoint Arsenal 4 années avant d'enchaîner en 2022 Barcelone puis Chelsea.

En quittant les Gunners pour Barcelone en 2022, Pierre-Emerick Aubameyang aurait perçu pas moins d'1,7 millions d'euros par mois d'après le média britannique Times.