Donnarumma : cambriolé, ligoté... Ce que l'on sait

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a été cambriolé à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi.

Alors que le PSG va s'envoler pour sa préparation estivale, le gardien Gianluigi Donnarumma a été cambriolé à son domicile du VIIIe arrondissement de Paris dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les informations d'Actu 17, la BRB (brigade de répression du banditisme) a déjà été saisie de l'enquête. Selon les premiers éléments de l'enquête, des victimes auraient été ligotées. Le gardien du PSG était présent avec sa compagne quand ils ont été attaqués dans leur domicile.

Les victimes, qui ont été ligotées et qui auraient été séquestrées, sont parvenues à se réfugier dans un hôtel de luxe situé non loin de leur domicile vers 03h20. Le personnel de l'établissement a alors alerté la police et pris en charge le couple, qui était sous le choc. Le montant du butin serait "important", environ 500 000 euros et plusieurs individus sont recherchés.