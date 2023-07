14:25 - Le résumé du match

Une France en demi-teinte mais l'important, "ce sont les trois points". Si les Bleues ont entamé le choc face au Brésil de la meilleure manière possible en mettant de l'engagement, de l'intensité, de la vitesse dans les transmissions, Eugénie Le Sommer a récompensé les efforts en ouvrant le score à la 17e minute de jeu. Jusqu'à la pause, les joueuses d'Hervé Renard ont géré cette avance avant que les Brésiliennes ne reviennent dans la partie. Au retour des vestiaires, les coéquipières d'Ary Borges ont commencé à presser les Bleues plus haut avant que Debinha ne relance les débats en égalisant. Cette rencontre a commencé à s'équilibrer de nouveau et l'entre en jeu de Vicki Becho a changé la donne. L'attaquante s'est appuyée sur sa vitesse pour provoquer et mettre en danger la défense brésilienne. À la 83e minute de jeu, cette dernière a obtenu un corner avant que Selma Bacha ne livre un caviar sur la tête de Wendie Renard. La capitaine tricolore a smashé le ballon pour l'envoyer au fond des filets et délivrer l'équipe de France qui grâce à ce succès, prend la tête du groupe F.