Panama - France : heure, chaîne, compos... Toutes les infos

Pour son dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde féminine, ce mercredi 2 août 2023, la France affronte le Panama au Sydney Football Stadium. Les Bleues veulent conserver leur première place.

Il reste à terminer le travail. À la suite de son succès face au Brésil (2-1), la France a les clefs en main pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et de surcroît, à la première place du groupe F. Pour cela, la bande à Hervé Renard doit battre la modeste équipe du Panama, éliminée à la suite de deux défaites de rang.

Face à la presse, Kenza Dali a tenu à conserver ses coéquipières sous pression. "À la vue des matches, et de notre résultat face à la Jamaïque, il n'y a aucune place pour le relâchement. Après la victoire contre le Brésil, la priorité a d'abord été de profiter de ce moment. Mais, rien n'est fait. On ne peut pas s'endormir sur cette victoire. Ce sont trois points mais, ce sont trois points qu'on aurait pu prendre aussi contre la Jamaïque. Le Panama, ce ne sera pas facile par rapport à ce que l'on pourrait croire. "

Dans un second temps, la joueuse d'Aston Villa a avoué que le succès retentissant face aux Brésiliennes a modifié le cours de ce Mondial : "Les attentes sont hautes pour nous. Et après un match comme celui face au Brésil, on ne peut plus décevoir. Ça rajoute une pression sur nos épaules. Avant le Brésil, on nous voyait peut-être à la maison. Peut-être les autres nations nous trouvaient un peu tendres. Ce n'est pas le cas."

Au Sydney Football Stadium, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Coupe du monde féminine, la France fait face au Panama. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 12h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la Coupe du monde féminine, c'est France 2 qui aura la charge de retransmettre ce Panama - France.

Pour suivre Panama - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement sur la plateforme france.tv. Dans un second temps, vous rejoindrez France 2.

La composition probable du Panama : Bailey - Castillo, Baltrip-Reyes, Pinzon, Natis, Cedeno Coba - Tanner, Gonzalez, Salazar, Cedeno - Cox.

La composition probable de la France : Peyraud-Magnin - Perisset, Renard, Lakrar, Karchaoui - Bacha, Toletti, Geyoro, Dali - Diani, Le Sommer.