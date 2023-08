Panama - France : portées par Diani, les Bleues filent en 8es, le résumé vidéo du match

Pour son dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde féminine, ce mercredi 2 août 2023, la France de Renard, qui a fait tourner, a battu nettement le Panama grâce notamment à un triplé de Diani. Les Bleues sont qualifiés pour les 8es de finale.

En direct

14:13 - Quel adversaire pour la France en 8es de finale de la Coupe du Monde féminine ? Il faudra attendre demain, pour savoir qui sortira du groupe H. Pour l'heure, l'Allemagne (2e) est l'adversaire de l'équipe de France. Les coéquipières de Popp affrontent la Corée du Sud poru leur dernier match. La Colombie (1er) et le Maroc (3e) sont toujours en lice pour glaner un billet pour le prochain tour. Le match sera décisif.

14:12 - Kadidiatou Diani : "On a fait l'essentiel" Au micro de France 2, l'attaquante des Bleus, qui a inscrit un triple face au Panama, s'est confiée au sortir de ce succès : "C'est une belle soirée pour la France. On a la victoire, même s'il y a eu des points négatifs. On a fait l'essentiel. Le triplé me fait du bien pour le moral, je suis heureuse. Je me sens bien physiquement après ma blessure. C'est bon pour moi et surtout pour l'équipe."

14:09 - La France est qualifiée et finit à la première place du groupe F Grâce à deux succès, et un match nul, la bande à Renard a assuré l'essentiel dans cette poule. Le Brésil ne verra pas le stade des 8es de finale. France : 7 points Jamaïque : 5 points Brésil : 4 points Panama : 0 point

14:08 - Hervé Renard : "On va entrer dans la vraie compétition" Au micro de France 2, le sélectionneur de l'équipe de France a livré son ressenti au terme de cette victoire. "Il y a des choses qui m'ont déplu en deuxième période. Quand on a joué simple, on a été efficaces. Quand on a fait n'importe quoi, c'était plus délicat. Il faut respecter le football. Maintenant, on va entrer dans la vraie compétition. Ça ne sera pas facile, mais on sera prêts. Ça ne sera pas facile, en 8es, mais on sera bien présents."

14:02 - Les Bleues réalisent un carton et se qualifient pour les 8es de finale (3-6) Surprises par un coup franc magnifique de Cox (3e), les Françaises ont fait le travail grâce à des réalisations de Lakrar (21e), Le Garrec (45e+5) et Becho (90e+10). Grâce à un triplé, dont deux buts sur pénaltys, Diani a été la joueuse de la rencontre (28e, 37e s.p, 52e s.p). Les Bleues ont en revanche souffert sur les phases arrêtées et Pinzon (64e s.p) et Cedeno (87e) ont su en profiter. Grâce à ce succès, la France termine à la première place du groupe F.

13:59 - Becho trouve le chemin des filets dans ce Panama - France (90e+10) Sur une attaque bien construite, l'attaquante des Bleues vient couper, au premier poteau, un centre tendu et précis de Perisset.

13:56 - La France monopolise le ballon (90e+6) Les Bleues calment le tempo pour se diriger vers un nouveau succès dans cette Coupe du Monde.

13:55 - Peyraud-Magnin s'impose devant Cedeno (90e+9) Sans Wendie Renard, les Bleues souffrent sur les phases arrêtées. Il faut rectifier le tir.

13:54 - Majri prend sa chance de loin (90e+3) Une nouvelle fois, la tentative n'est pas cadrée. Les Bleues auront été imprécises à longue distance.

13:52 - Le Panama pouse (90e+2) Portées par le stade, les coéquipières de Cox se livrent vers l'attaque. La France recule.

13:51 - Il y aura 13 minutes de temps additionnel La France doit être attentive dans cette fin de partie pour éviter de laisser un espoir au Panama.

13:46 - Cedeno inscrit un nouveau but dans ce Panama - France (87e) Sur un coup franc longue distance, la joueuse du Panama a propulsé le ballon dans le but grâce à un bon coup de tête.

13:43 - Cox tente sa chance (85e) À 25 mètres, la capitaine du Panama ne parvient pas à cadrer sa tentative. Elle était trop croisée.

13:36 - On se dirige vers la fin de cette partie (80e) Les joueuses sont éprouvées, et le jeu est de plus en plus haché. Dans l'autre match, le Brésil est toujours tenu en échec. Pour l'instant, les équipières de Marta sont éliminées.