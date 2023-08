Où suivre le championnat saoudien à la télé en France ?

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané... Le championnat saoudien va probablement être l'attraction de cette année 2023/2024.

Il y a 8 mois, Cristiano Ronaldo s'offrait un pont d'or en signant à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Désormais, le championnat saoudien est devenu un véritable eldorado pour les footballeurs, non pas pour l'aspect sportif, mais bien pour l'aspect financier. Alors que depuis janvier, la chaîne RMC Sport (mais également sa chaîne Twitch) diffusait en exclusivité toutes les rencontres de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas d'accord de diffusion du championnat saoudien pour l'année 2023/2024 en France. Mais avec toutes les signatures qui s'enchaînent (Benzema, Kanté, Mané, Fabinho, Brozovic...), le championnat saoudien va devenir attractif et les diffuseurs devraient chercher à se positionner dans les prochaines semaines.

Quelles sont les stars qui ont signé en Arabie Saoudite ?

À Al-Nassr, en dehors de Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles et Sadio Mané ont signé. Karim Benzema, libre de tout contrat, a signé libre pour trois ans à Al-Ittihad au début du mois de juin avant de voir N'Golo Kanté le rejoindre puis l'ancien joueur de Liverpool Fabinho. Milinkovic-Savic s'est engagé pour trois ans avec Al-Hilal pour près de 50 millions d'euros pour le transfert, alors que Ruben Neves s'est aussi engagé à Al-Hilal pour trois saisons. Evoluant en Premier League la saison dernière, le Français Allan Saint-Maximin, 26 ans lui aussi, a signé pour trois ans avec Al-Ahli tout comme l'international brésilien Roberto Firmino qui s'est engagé jusqu'en 2026 à Al-Ahli. Mahrez, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly complètent ce mercato totalement fou.

Pour Grégoire Akcelrod, chargé de la pré-saison du club et du développement de la structure saoudienne en Europe et interrogé par le 10 sport, ce n'est que le début. "Les effectifs sont limités à 8 Européens. Je pense sincèrement que l'Arabie Saoudite peut vite devenir la NBA du football. Personne ne se rend compte de ce qui arrive… Quand on regarde un match de fou, pour beaucoup d'entre nous, c'est pour voir les grands joueurs. Et de plus en plus de grands joueurs sont en train de partir en Arabie Saoudite. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les clubs européens de se renouveler et d'être compétitif. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai, tous les grands joueurs envisagent l'Arabie Saoudite