Panathinaïkos - OM : heure, chaîne TV... Les infos du match

Juste avant la reprise de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille effectue sa rentrée officielle avec un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions brûlant face aux Grecs du Panathinaïkos.

Le soleil brille sur Athènes en ce début du mois d'août où les touristes arpentent les rues millénaires du berceau de la démocratie, à l'ombre du Parthénon. Parmi eux, aucune trace toutefois des supporters marseillais privés du déplacement pour raisons de sécurité et dont du coup d'envoi de la saison européenne de leur club de cœur. En effet, l'Olympique de Marseille a débarqué dans la capitale grecque mais pas pour un stage de cohésion et encore moins en classe verte. Les Marseillais ont rendez-vous avec la Ligue des Champions.

Marseille au complet

Troisième de la saison dernière, ils doivent en passer par le périlleux exercice de la phase de qualification. Deux tours à franchir pour accéder à la phase de groupes et ses soirées de vertige. Et pour commencer, le destin leur propose une plongée dans le chaudron vert du Panathinaïkos, ancienne gloire du football grec, à la poursuite de son prestige passé. Un adversaire à la portée de la bande de Marcelino, à condition d'y mettre les bons ingrédients.

La première bonne nouvelle est venue de l'infirmerie où aucun joueur majeur ne pointe. Incertain suite à des crampes lors du dernier match amical contre le Bayer Leverkusen, Iliman Ndiaye est bien présent et devrait même débuter la rencontre à la pointe de l'attaque marseillaise en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi arrivé cet été. Ces derniers auront la charge de mettre à mal la défense grecque, pas toujours irréprochable et de battre l'expérimenté portier italien Alberto Brignoli (34 ans). Ils seront aidés dans cette entreprise par un autre nouveau venu en la personne d'Ismaïla Sarr. L'ancien de Rennes n'a pas brillé comme escompté en Angleterre et revient se relancer avec l'OM. A 25 ans, le Sénégalais n'a rien perdu de ses qualités de percussions et devrait pouvoir les exploiter pour créer des brèches.

Marcelino, qui va lui aussi vivre sa première officielle sur le banc marseillais, pourra aussi s'appuyer sur Geoffrey Kondogbia. L'ancien de l'Atletico de Madrid vient densifier un milieu de terrain où Veretout apporte sa sûreté technique et sa hargne. Un duo d'expérience et d'impact pour donner l'allant au collectif naissant de l'OM. Car l'inconnu côté marseillais vient de là. Renouvelé de moitié, ce collectif est fragile et n'apporte encore aucune certitude alors que les idées de Marcelino commencent tout juste à se diffuser. Une chose est sûre en revanche, les Marseillais ont hâte d'en découdre et d'entrer dans le vif du sujet. "On est très enthousiaste à l'idée de jouer la Ligue des champions. On sera compétitifs. On est prêt à disputer cette rencontre. On est encore loin de notre meilleur niveau mais on est suffisamment prêt", a indiqué Marcelino.

Avec respect mais pas sans ambition

De vécu et de préparation, le Panathinaïkos en dispose un peu plus. Les Grecs ont assuré leur présence au troisième tour préliminaire en venant à bout des Ukrainiens du SK Dnipro-1. Une double confrontation qui a mis en lumière Andraz Sporar. L'attaquant international slovène, passé par le Sporting Portugal, a inscrit trois des cinq buts de son équipe et se présente comme la principale menace offensive du club grec.

Outre Sporar, Bernard pourrait faire des différences. Moins en vue qu'au temps où il enchantait le Chakthar Donetsk, le Brésilien n'a pas perdu toute sa magie et pourrait poser des problèmes aux Marseillais s'ils lui laissaient trop de liberté. De même, le milieu grec s'annonce coriace avec le métronome espagnol Ruben Perez, Vilhena et Djuricic.

"On ne changera pas notre façon de jouer demain face à Marseille. On jouera notre football. L'OM joue dans un championnat bien plus fort que le nôtre, elle a plus d'expérience. Elle a tout notre respect et notre rêve est de se qualifier", a soutenu Ivan Jovanovic. L'entraîneur serbe sait bien que son équipe n'aura rien à perdre dans cette double confrontation et espère que les siens sauront profiter de l'ambiance à domicile pour se transcender, contrairement au tour précédent.

Il lui faudra y parvenir sans son capitaine Bart Schenkeveld, blessé en Pologne au tour précédent et qui va laisser un grand vide en défense. Aux Marseillais d'exploiter cette faiblesse et de bien faire leurs devoirs pour résoudre le problème grec. Les vacances sont finies, place au football.

À quelle heure aura lieu le match Panathinaïkos – Marseille ?

Le 3ème tour préliminaire aller de Ligue des Champions entre le Panathinaïkos et l'Olympique de Marseille aura lieu à partir de 20h, du côté du Stadio Apostolos Nikolaidis, à Athènes.

Sur quelle chaîne sera diffusée le match Panathinaïkos - Marseille ?

Le 3ème tour préliminaire aller de la Ligue des Champions entre le Panathinaïkos et l'Olympique de Marseille sera retransmis en direct et en clair sur W9.

Quelle diffusion en streaming pour le match Panathinaïkos - Marseille ?

La rencontre entre le Panathinaïkos d'Ivan Jovanovic et l'Olympique de Marseille de Marcelino sera accessible en streaming sur la plateforme 6Play.

BetClic : Panathinaïkos : 4,15 / Nul : 3,50 / Olympique de Marseille : 1,95

Parions Sport : Panathinaïkos : 4,20 / Nul : 3,50 / Olympique de Marseille : 1,92

Winamax : Panathinaïkos : 4,25 / Nul : 3,50 / Olympique de Marseille : 1,95

Quelles sont les compositions probables du Panathinaïkos et de Marseille ?

Panathinaïkos : Brignoli – Kotsiras, Magnusson, Jedvaj, Juan Carlos Perez – Perez (cap.), Vilhena, Djuricic – Palacios, Bernard, Sporar.

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Clauss, Balerdi, Gigot (cap.), Lodi – Sarr Kondogbia, Veretout, Ounahi – Aubameyang, Ndiaye.