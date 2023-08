Panathinaïkos - OM - EN DIRECT : une défaite dans les bagages de Marseille, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions entre le Panathinaïkos et l'Olympique de Marseille. Rendez-vous mardi 15 août pour le match retour au Vélodrome.

22:30 - Marseille dans le piège grec, le résumé du match

On sait combien entamer une saison est une chose complexe, plus encore à l'Olympique de Marseille où la pression est particulière et où l'effectif a été chamboulé de moitié. Le faire dans la chaude ambiance de l'antre du Panathinaïkos, sans le soutien de ses supporters, était un problème supplémentaire et les Marseillais n'ont pas su le résoudre. Pire, ils ont confirmé qu'on ne peut attendre de miracle après avoir tout révolutionné surtout face à une équipe en rythme.

Il aura fallu d'une séquence virtuose pour que le fragile équilibre défensif marseillais vole en éclat. Une accélération déclenchée par Bernard, qui s'appuie dans l'axe sur Kleinheisler. La remise en une touche et en cloche du Hongrois élimine Balerdi, puis est prolongée par Ioannidis dans la surface pour retrouver le Brésilien. Du plat du pied droit à bout portant, il ne laisse aucune chance à Pau Lopez et enflamme les 16 000 supporters du stade Apostolos-Nikolaidis, récompensés de leurs chants incessants.

Une issue qui ne faisait aucun doute tant la pression se faisait croissante dans une seconde période où l'OM a perdu le fil. La frappe contrée d'Ounahi et le pétard au-dessus de Clauss au retour des vestiaires ne furent qu'une illusion. Derrière, le Panathinaïkos a repris le cours de sa domination et a haussé le rythme pour acculer son adversaire et le faire craquer, à l'image de Kondogbia, expulsé peu après l'heure de jeu pour un deuxième carton jaune.

L'ancien de l'Atletico de Madrid aura été l'un des symboles de ce match raté des Marseillais. Averti dès la première minute, il n'aura pas su apporter l'impact physique espéré qui aurait pourtant fait tant de bien face à l'intensité grecque et aura donc précipité le destin des siens dans ce match. Au-delà de sa performance, c'est celle de tout le collectif marseillais qui est à pointer du doigt puisque la nouvelle ligne offensive n'a pas brillé non plus. Aubameyang a erré sans jamais parvenir à se défaire de Jedvaj et Magnusson, à l'exception d'une action en première période où l'ancien Stéphanois ne bonifia pas de la tête un centre pourtant parfait de Lodi. Sarr n'a fait aucune différence, quand Ndiaye a donné l'impression de s'agacer, à ne pas réussir à combiner avec ses partenaires.

Dans une soirée où tout est allée de travers, Marcelino n'a guère montré plus que ses joueurs et n'a pas su trouver les solutions tactiques pour espérer mieux, se recroquevillant en fin de match pour éviter le naufrage. En effet, le dernier quart d'heure vit l'OM se barricader dans ses 25 derniers mètres, subissant les vagues athéniennes, heureusement peu dangereuses.

La chance marseillaise réside dans le fait que cette rencontre n'était que la première d'une double confrontation, ce qui lui offre la possibilité de se rattraper. Dans six jours, l'enjeu sera déjà crucial puisqu'une élimination dès le troisième tour préliminaire priverait le club de la Ligue des Champions et le football français de points importants. Une issue inconcevable pour un club aux fortes ambitions et qui espère un sursaut. Son autre chance est que cette deuxième manche se déroulera au Vélodrome, avec l'appui du peuple marseillais. De quoi inverser la tendance et enfin lancer sa saison.