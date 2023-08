OM - Panathinaïkos : heure, chaîne TV... Les infos du match

Battu à Athènes la semaine dernière, l'Olympique de Marseille est sans filet et doit à tout prix vaincre le Panathinaïkos pour espérer encore jouer en Ligue des Champions cette saison. Suivez le match en direct sur le site de L'Internaute, dès 21h.

Marseille aurait aimé revenir d'Athènes bronzé d'une victoire qui lui aurait ouvert un peu plus grand la porte des barrages de la Ligue des Champions. Au lieu de ça, le club est revenu avec la morsure d'un soleil athénien bien plus agressif qu'il n'escomptait et un handicap supplémentaire. La blessure n'a rien d'irrémédiable mais elle va obliger l'OM à mieux se préparer pour envisager de continuer sa promenade sur les meilleures pelouses européennes.

Vitinha pour secouer l'attaque ?

Une première étourderie que les Marseillais ont vite corrigé samedi. Badigeonnés de crème, ils ont d'abord cru que l'après-midi allait mal tourner avant de finalement constater qu'ils avaient pris les bonnes précautions. Reims avait certes des arguments mais Marseille a montré ses ressources pour s'en sortir et par la même occasion des pistes à explorer pour la réception du Panathinaïkos. La première se situe en attaque. Apathique en Grèce, le secteur offensif a été secoué par Vitinha. En difficulté depuis son arrivée au dernier mercato hivernal, le Portugais a parfaitement exploité la titularisation offerte par Marcelino, en se montrant actif et persévérant jusqu'à marquer le but de la victoire.

Une activité qui devrait convaincre l'Espagnol de lui faire confiance une seconde fois de suite et de reconduire le schéma à deux pointes qui semble convenir aux qualités de l'ancien de Braga. Reste à savoir qui d'Aubameyang ou de Ndiaye l'accompagnera, les deux n'étant pas encore en pleine possession de leurs moyens. Plus que l'apport de Vitinha, Marcelino insistera sur l'expression collective de son équipe et appellera à plus d'engagement. "Il faut lâcher les chevaux, croire en nous", reprend en écho Jordan Veretout. L'ancien nantais devra montrer l'exemple et retrouver du rayonnement au cœur du jeu où il devrait retrouver Rongier, en l'absence de Kondogbia, suspendu. Une paire complémentaire qui devrait apporter plus de tenu au jeu marseillais, inexistant la semaine dernière.

Pas question de penser aux tirs au but

"Le plus important, c'est que nous sommes tous convaincus et déterminés. Il y aura des moments difficiles, mais on y croit tous", a soutenu un Marcelino calme à la veille d'un match qui s'annonce déterminant pour la suite de la saison marseillaise. "On doit apprendre de ces défaites, c'est un match important pour notre saison", confirme Jordan Veretout. En effet, avec sa défaite à l'aller, l'OM est condamné à la victoire, tout autre résultat l'envoyant directement en Europa League. Pas vraiment le plan du club. Un destin qui pourrait d'ailleurs se jouer aux tirs au but si jamais Marseille ne parvenait pas à inscrire deux buts de plus que le Panathinaïkos. Une issue que Marcelino se refuse à considérer. "Je ne pense pas à une éventuelle séance de tirs au but à vrai dire. Notre objectif, c'est de gagner le match en 90 minutes", a-t-il prévenu. Nul doute néanmoins que le technicien espagnol aura agrémenté ses dernières séances d'une répétition ou deux. Juste au cas où.

Car le Panathinaïkos ne sera pas évident à bouger. Le match aller a prouvé que cette équipe est solide à l'image de Jedvaj et Magnusson, plus costauds qu'attendus, et sait mettre une belle intensité à l'image de Vilhena et Ruben Perez. Sans oublier que son atout offensif n°1 le Slovène Sporar n'a guère été à son avantage et pourrait causer d'autres problèmes à la défense marseillaise si elle le sous-estime. Reste à savoir avec quelles intentions les hommes d'Ivan Jovanovic aborderont ce rendez-vous et surtout comment ils se comporteront dans un contexte hostile face à un Vélodrome bondé où leurs supporters n'ont pas été conviés. Une ambiance qui à l'inverse pourrait galvaniser les Marseillais et leur éviter un été rougi par une élimination précoce.

Le 3ème tour préliminaire retour de Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaïkos aura lieu à partir de 21h, du côté du stade Vélodrome, à Marseille.

Le 3ème tour préliminaire retour de la Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaïkos sera retransmis en direct sur M6.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille de Valentin Rongier et le Panathinaïkos de Ruben Perez sera accessible en streaming sur la plateforme 6Play.

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Clauss, Balerdi, Giot, Lodi – Sarr, Veretout, Rongier (cap.) Ounahi – Aubameyang, Vitinha.

Panathinaïkos : Brignoli – Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juan Carlos – Perez (cap.), Vilhena – Mancini, Djuricic, Bernard – Sporar.