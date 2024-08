DIRECT. Tirage au sort de la Ligue des champions : des matchs dantesques pour les clubs français

19:15 - Retour sur le tirage de Brest

Brest a hérité d’un tirage contrasté avec de grosses écuries avec le Real Madrid et Leverkusen à domicile, Barcelone à l’extérieur, mais aussi des adversaires moins corsés avec le PSV et le Sturm Gaz à domicile et Salzburg et le Sparta Prague à l’extérieur.