Tirage au sort Ligue des champions : heure, diffusion TV... Les infos du tirage en direct

Quels seront les adversaires du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Lens en phase de poules de la Ligue des champions ? Ce jeudi 31 août, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a lieu.

Ce jeudi 31 août, le Paris Saint-Germain et le RC Lens pourront enfin se projeter sur la suite de leur saison. Si la Ligue 1 a repris depuis trois journées maintenant, la saison européenne va débuter demain avec le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les deux clubs français engagés en C1 vont pouvoir connaître leurs adversaires en poules. Si le PSG figure dans le premier chapeau, avec celui des autres champions nationaux comme le FC Barcelone ou Naples notamment, le RC Lens pourrait connaître un tirage compliqué figurant dans le dernier chapeau et pouvant hériter de grosses écuries européennes à affronter. À noter que les rencontres de poules se dérouleront sur six journées allant du 19 septembre au 8 novembre (19 et 20 septembre, 3 et 4 octobre, 24 et 25 octobre, 7 et 8 novembre, 28 et 29 novembre, 12 et 13 décembre).

Le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions sera à suivre ce jeudi 31 août à partir de 18 heures. Le tirage aura lieu à Monaco, à noter que la finale de l'édition 2023-2024 de la C1 aura lieu à Wembley à Londres (Angleterre).

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions ?

Comme chaque année, les tirages au sort des compétitions européennes de football sont à suivre en direct sur le site de l'UEFA. Vous pourrez également le suivre sur BeIN Sport ou Canal+Foot.

Quels sont les chapeaux des poules de la Ligue des champions ?

Quatre chapeaux composeront le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions :

Chapeau 1 :

Barcelone (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Naples (Italie)

Bayern Munich (Allemagne)

PSG (France)

Benfica (Portugal)

FC Séville (Espagne)

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Chapeau 2 :

Real Madrid (Espagne)

Manchester United (Angleterre)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Atlético Madrid (Espagne)

RB Leipzig (Allemagne)

Porto (Portugal)

Arsenal (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Chapeau 3 :

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

RB Salzbourg (Autriche)

AC Milan (Italie)

SC Braga (Portugal)

SS Lazio (Italie)

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

FC Copenhague (Danemark)

Chapeau 4 :